Van'da Mangal ve Semaver Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Mangal ve Semaver Üretimi Arttı

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Havaların ısınmasıyla Sobacılar Çarşısı'nda mangal ve semaver üretiminde artış yaşanıyor.

05.05.2025 15:10
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Van'ın tarihi çarşısında mangal ve semaver üretimi arttı

VAN - Van'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına akın ederken, kentin tarihi çarşılarından biri olan Sobacılar Çarşısı'nda da mangal ve semaver üretimi için hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle hafta sonları Van Gölü sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, mangal yapıp semaver çayı içerek doğanın tadını çıkarıyor. Piknik hazırlıkları kapsamında semaver ve mangal ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar ise soluğu Sobacılar Çarşısı'nda alıyor. Kış aylarında soba üretimi ve tamiratıyla geçimini sağlayan çarşı esnafı, havaların ısınmasıyla birlikte üretimlerini semaver ve mangala yöneltti. Vatandaşlardan gelen talebin artmasıyla esnaf da yoğun mesai yapmaya başladı. Çarşı esnafı, özellikle el yapımı semaver ve mangallara ilginin yüksek olduğunu belirterek, yaz sezonunda satışların daha da artmasını bekliyor.

İHA muhabirine konuşan imalatçı Ferdi Akcan, kış sezonu boyunca soba imalatı yaptıklarını hatırlattı. Havaların ısınmasıyla birlikte mangal ve semaver imalatına başladıklarını ifade eden Akcan, "Hem kendi üretimimiz olan mangallar var hem de hazır gelenler var. Günlük 50 civarında mangal ve 10 adet de semaver üretimimiz oluyor. Yoğunluğumuz henüz başladı. İleri ki günlerde hava sıcaklıklarının artışıyla daha iyi satış bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Mangal ve Semaver Üretimi Arttı - Son Dakika

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