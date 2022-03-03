Van'da muhasebeciler bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da muhasebeciler bir araya geldi

03.03.2022 00:07
Van'da muhasebeciler bir araya geldi

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle üyeleri için yemekli program düzenledi.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle üyeleri için yemekli program düzenledi.

Elite World Van Otel'de düzenlenen yemekte konuşan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, pandemi nedeniyle iki yıldır bir araya gelemediklerini ifade ederek, pandemide hayatını kaybeden tüm meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi. Kamu kuruluşlarından beklentilerinin olduğunu dile getiren Şahin, "İşsizliğin arttığı bir süreç yaşıyoruz. Maliye Bakanlığımız her zaman 'kayıt dışı ile uğraşalım' diyor. Evet kayıt dışı ile uğraşalım ama çıkın Van'ın sokaklarında kayıt dışı binlerce mükellef var. Bizler mali müşavirler camiası olarak vergilerimizi zamanında ödeyerek katkı sunarken, maalesef Van'da yüzde 10-15 civarında kayıt dışı mükellef olduğunu görmekteyiz. Yine kamu kurumlarından beklentilerimiz var. Her şey ceza değildir. Biz her şeyi dört dörtlük yaptığımızda bile bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Biz yasaların mutlaka uygulanmasından yanayız ama biraz esnetilmesini talep ediyoruz. Yine iş dünyasından beklentilerimiz var. Biz müşterilerimize çok ciddi hizmetler veriyoruz. Müşterilerimiz bunu es geçiyor ama bizi anlamalarını ifade etmek istiyorum" dedi.

Program, yeni katılan üyelere mali müşavirlik ruhsatlarının verilmesi ve ikramlarla son buldu.

Programa Van Defterdarı Murtaza Kamar, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, İş-Kur İl Müdürü Hidayet Kişi ve muhasebeciler katıldı. - VAN

Van'da muhasebeciler bir araya geldi
Van'da muhasebeciler bir araya geldi
Van'da muhasebeciler bir araya geldi
Van'da muhasebeciler bir araya geldi

YORUMLAR
500
Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı Karabük'te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi Karabük'te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi

Muhasebe Haftası, Kamu, Mart, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da muhasebeciler bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 00:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da muhasebeciler bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement