Van'da Otlu Peynirli Çikolata Üretimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Otlu Peynirli Çikolata Üretimi Başladı

Van'da Perihan Duman, otlu peynirli ve kavutlu çikolata üreterek yerel lezzeti çikolatayla buluşturdu.

03.03.2025 18:38
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Van'da otlu peynirli ve kavutlu çikolata üretildi

VAN - Van'da Perihan Duman isimli kadın girişimci tarafından otlu peynirli ve kavutlu çikolatalar üretilmeye başlandı.

İpekyolu ilçesinde ikamet eden Perihan Duman isimli kadın girişimci, eşinin çikolatayı çok sevmesinden dolayı bir çikolata imalathanesi kurdu. 4 yıl önce kurduğu imalathanede ganajlı ve fıstık ezmeli çikolatalar üreten Duman, onlarca kişiye istihdam sağladı. Kooperatifleşerek kendi markasını kuran Duman, Van'a has otlu peynirli ve kavutlu çikolata üretti.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Duman, otlu peynirin Van ve bölge halkı tarafından çok tüketildiğine vurgu yaparak, "Yöresel bir çikolata yapmak istedim. Van'a özgü otlu peynir ve kavutumuz var. Bunları çikolatayla karıştırsam nasıl olur diye deneme yaptım. Çok güzel olduğu için halkımızın da tatmasını istiyorum. Çünkü Vanlılar olarak sabah, öğle ve akşam sofralarımızda mutlaka otlu peynir bulundururuz. Otlu peynirli çikolata denemek istedim. Bunu de artık sabah, öğle ve akşam sofralardan ya da çayın yanından ayırmazlar" dedi.

Otlu peynirli ve kavutlu çikolataların 15- 20 günde tüketilmesi gerektiğine dikkat çeken Duman, "Bunlar ganaj ve dolgu olduğu için soğuk yerde bir hafta 10 gün bekletilebilir. Bunun için sipariş üzerine yapıyoruz. Müşterilerimizin beğenmesi halinde patent girişimimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

İmalathanede hem toptan hem perakende satışlarının olduğunu da sözlerine ekleyen Duman, "Kafelerimiz için kahve yanı küçük gramajda çikolatalarımız var. Yine kurumlarımıza has çikolatalarımız bulunuyor. Yani 7'den 70'e müşterilerimiz var. Tadını alan bir daha bırakamıyor" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Otlu Peynirli Çikolata Üretimi Başladı - Son Dakika

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