Van'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor

Van\'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor
14.05.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Van Ticaret İl Müdürlüğü, otobüs bilet tarifelerini denetliyor.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerine hız vererek firmaların beyan ettiği tarifeler ile yolcuya kesilen biletler arasında uyumsuzluk olup olmadığını mercek altına aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminallerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, bilet satış noktaları ve firmalar üzerinde yoğun bir inceleme başlatıldı.

Denetimler kapsamında, otobüs firmalarının U-ETDS sistemi üzerinden bakanlığa beyan ettiği fiyat tarifeleri ile yolculara kesilen bilet fiyatları karşılaştırılıyor. Sistemdeki fiyat ile fiili satış fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında aykırılık tutanağı düzenlenerek idari yaptırım uygulanıyor. Ayrıca, fiyat etiketi yönetmeliği uyarınca yanıltıcı ilanlar ve bilet satış noktalarında tarife asma zorunluluğu gibi kriterler de kontrol ediliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hem masada hem de sahada yürütülen yaygın denetimlerin, bayram süresince vatandaş mağduriyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:37:14. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.