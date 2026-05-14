Van\'da Otobüs Bilet Fiyatları Denetleniyor

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerine hız vererek firmaların beyan ettiği tarifeler ile yolcuya kesilen biletler arasında uyumsuzluk olup olmadığını mercek altına aldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminallerindeki denetimlerini sıkılaştırdı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, bilet satış noktaları ve firmalar üzerinde yoğun bir inceleme başlatıldı.

Denetimler kapsamında, otobüs firmalarının U-ETDS sistemi üzerinden bakanlığa beyan ettiği fiyat tarifeleri ile yolculara kesilen bilet fiyatları karşılaştırılıyor. Sistemdeki fiyat ile fiili satış fiyatı arasında uyumsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında aykırılık tutanağı düzenlenerek idari yaptırım uygulanıyor. Ayrıca, fiyat etiketi yönetmeliği uyarınca yanıltıcı ilanlar ve bilet satış noktalarında tarife asma zorunluluğu gibi kriterler de kontrol ediliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, hem masada hem de sahada yürütülen yaygın denetimlerin, bayram süresince vatandaş mağduriyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - VAN