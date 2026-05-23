Van\'da Randevulu Kuaför Dönemi Başladı

23.05.2026 11:15
Van'da Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförler, müşteri mağduriyetlerini önlemek için randevu sistemi başlattı.

Van'da Kurban Bayramı öncesi berber, kuaför ve güzellik salonlarında başlayan yoğunlukta müşteri mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla randevulu sisteme geçildi.

Kurban Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında bayram yoğunluğu başladı. Kentteki birçok işletme, geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, vatandaşlara daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, birçok kadın ve erkek kuaförleri ile güzellik salonlarında bayram mesaisi erken başladı. Geçmiş bayramlarda salonlarda saatlerce sıra bekleyen ve zaman zaman gelişi güzel ziyaretler nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için bu yıl esnaf tedbirini erken aldı. Kentte faaliyet gösteren birçok berber ve kuaför, oluşan yoğunluğu yönetebilmek, hem çalışanların iş yükünü dengede tutmak hem de müşterilerine daha konforlu bir ortam sunabilmek amacıyla randevu usulü çalışma sistemine ağırlık verdi.

"Randevularını aksatmadan gelmeleri istiyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu Esnaf Odası Başkan Vekili Necla Deler, vatandaşların bayrama temiz ve bakımlı girmek istemesinin yoğunluğu artırdığını belirtti. Bayram hareketliliğinin yaklaşık bir hafta öncesinden başladığını ifade eden Deler, "Bayram yoğunluğumuz yaklaşık bir hafta öncesinden başladı. Müşterilerimizden beklentimiz, randevularını aksatmadan gelmeleri ve işlemlerini son güne bırakmamalarıdır. Çünkü son güne kalması bizim için gerçekten çok zor bir durum oluyor; hem çalışanlarımız hem de biz çok yoruluyoruz. Bu açıdan kendilerinden destek bekliyoruz. Eğer randevu saatine uyulursa, aslında çok daha kaliteli bir hizmet alınıyor. Ama müşteriler üst üste birikince, haliyle hizmet kalitesi de düşüyor. Boya işlemlerimiz bazen 3 ile 5 saat sürebiliyor; bu durum da tabii ki erkek kuaförlerine nazaran kadın kuaförlerini ve güzellik sektörünü daha çok etkiliyor" dedi.

"Hem biz rahatız hem de müşterilerimiz rahat ediyor"

Kentte 27 yıldır mesleğini sürdüren berber İsmail Aydinç ise çocukluğundan beri bu işi severek ve sabırla yaptığını söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müşterilerine uyarılarda bulunan Aydinç, "Her yıl olduğu gibi iki bayramdan biri olan Kurban Bayramımız yaklaştı. Müşterilerimize tavsiyemiz, tıraşlarını son günlere bırakmamalarıdır. Zaten artık eskisi gibi değiliz, eskisi gibi çalışmıyoruz. Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar; randevu ile çalışıyoruz. Bu konuda hem biz rahatız hem de müşterilerimiz rahat ediyor. İnsanlar zaten bayramdan önce sevdiklerine ve kendilerine güzel görünmek için bize uğruyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Arefe günü ise sabaha kadar çalışıyoruz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Kılıçdaroğlu'na yakın isim CHP'nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
