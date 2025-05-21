Van'da Şifalı Otlar Tezgahlarda - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Şifalı Otlar Tezgahlarda

Van\'da Şifalı Otlar Tezgahlarda

Van'da baharla birlikte dağlardan toplanan şifalı otlar, pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

21.05.2025 13:28
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Van'da baharın gelmesiyle birlikte dağlardan büyük emeklerle toplanan şifalı otlar, tezgahlardaki yerini aldı.

Van'ın yüksek rakımlı bölgeleri ve yaylalarında toplanan kenger, çiriş, heliz, mendi, sirmo, akpancar (keledoş otu), kuzukulağı ve uçkun gibi doğal otlar, kentteki birçok sokakta kurulan tezgahlarda satışa sunuluyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu otlar, hem geçim kaynağı hem de şifa deposu olarak öne çıkıyor. Kilogram fiyatı 150 liradan başlayıp 250 liraya kadar ulaşan otlar, yöresel lezzetlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Özellikle Van'ın meşhur otlu peynirinin yapımında kullanılan bazı otlar, yöresel yemeklere de ayrı bir tat katıyor. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören bu otlar, taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak kış aylarında da değerlendiriliyor. Yüksek kesimlerde zorlu şartlar altında toplanan otlar, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de doğal beslenmeyi tercih eden vatandaşların sofralarını süslüyor.

"Otların toplanması çok zor"

İHA muhabirine konuşan Gürgin Taraduş isimli vatandaş, dağlardan topladıkları otları pazarda sattıklarını belirtti. Otların hem otlu peynirde hem de yöresel yemeklerde kullanıldığını ifade eden Taraduş, "Buraya özellikle hayvan sahipleri ve yöresel yemeklere ilgi duyanlar geliyor. Pancar kısmı bu yıl biraz geç toplandı. Kar nedeniyle yaylaya çıkılamadı, bu yüzden bazı otlar sararmaya başladı. Bu otları 10 gün sonra burada bulamazsınız. Fiyatlar bu yıl biraz daha yüksek. Geçen yıl 100 liraya sattığımız otu bu yıl 150-200 liraya satıyoruz. Bazı otların fiyatı peynir fiyatını geçti. Bu otların toplanması çok zor; kilometrelerce yol yürünüyor. Sabahtan akşama kadar 10 kilogram bile toplanamıyor. Uzak yerlerden sırtlanarak getiriliyor, bu da işi oldukça meşakkatli hale getiriyor. Özellikle kayalık bölgelerden toplanan kuzukulağı otunun toplanması çok zor. Bu yüzden kuzukulağı ve keledoş otunun kilogram fiyatı 250 lirayı buluyor" dedi.

Pazarda şifalı otları satın alan vatandaşlar ise bu otları hem taze tükettiklerini hem de kurutarak kışlık yaptıklarını belirttiler. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Tarım, Doğa, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Şifalı Otlar Tezgahlarda - Son Dakika

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