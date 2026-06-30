Van'da Yeni Yer Altı Su Sahası Belirlendi - Son Dakika
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Van'da Yeni Yer Altı Su Sahası Belirlendi

30.06.2026 08:41
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Van'ın Erçek-Özalp-Saray alüvyonları, yer altı suyu işletme sahası olarak tespit edildi.

Van'ın Erçek-Özalp- Saray alüvyonları "yer altı suyu işletme sahası" olarak tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Van'ın Erçek-Özalp-Saray alüvyonları yer altı suyu işletme sahası oldu.

Belirlenen alanda açılacak yer altı su kuyuları, yalnızca alüvyon akifer içinde kalacak şekilde projelendirilecek, alüvyon birimin tabanını aşacak şekilde sondaj yapılması yasaklanacak.

Su temini maksadıyla kesitleri ne olursa olsun 10 metreden derin açılacak her türlü kuyular ile (el ile açılan kuyular hariç) ufki (yatay) veya meyilli (eğilimli) her türlü galeri, tünel gibi kazılar için belge alınması gerekecek.

İşletme sahasındaki Erçek Gölü Sulak Alan Tampon Bölgesi'nin sınırları içinde yeni su sondaj kuyusu açılmasına da izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Van'da Yeni Yer Altı Su Sahası Belirlendi - Son Dakika

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