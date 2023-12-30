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Van'da yılbaşı öncesi ikinci el araçlarda düşüş sürüyor

Van'da yılın son açık oto pazarı

VAN - Van'da yılbaşı öncesi ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ederken, ikinci el açık oto pazarı ise araç almak ve satmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı.

Ülke genelinde sıfır model araçların satışa çıkarılması ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesine neden olmuştu. Yaşanan bu düşüşten dolayı aracını satmak isteyen vatandaşlar, ikinci el açık oto pazarına akın etti. 2023 yılında kurulan son açık oto pazarında da araçlardaki fiyat düşüşü dikkat çekti. Birçok aracın fiyatı son 2 ay içerisinde 100 bin lira civarında düştüğü belirtildi.

"Birçok araçta 200 bin lira düşmüş"

Açık oto pazarına araç fiyatların düştüğünü ifade eden Mehmet Emin Özmel isimli vatandaş, akrabasıyla birlikte araç almak için açık oto pazarına geldiğini dile getirdi. Son 4-5 ay içerisinde araç fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Özmel, birçok araçta 200 bin lira düştüğünü söyledi.