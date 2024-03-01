Van\'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı

Ekonomi

Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Van Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9'uncusu düzenlenen fuara 81 ilden 70 firma katıldı. 10 gün boyunca açık olacak olan fuar ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, fuarda 81 ilden farklı tat ve renklerin sergilendiğini ifade ederek, " Aydın'ın incirinden Ege'nin zeytinine, İç Anadolu'nun gevrek çeşitlerinden Karadeniz'in farklı lezzetlerine kadar ürünler burada sergileniyor. Halkın sevdiği, beğendiği ve takip ettiği bir fuar. Ciddi rağbet gören bir fuar. Burada bulamadıkları birçok çeşidi halkına ayağına getiriyoruz. Aynı zamanda çocuk etkinlik alanımız var. 10 gün boyunca ücretsiz servislerimiz olacak. Ramazan öncesi olması hesabıyla bütün gıda ürünlerini bir arada bulma imkanı sunuyoruz. Bu nedenle tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise fuarda birbirinden değerli yöresel ürünlerin olduğu fuarda, stant açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak meslek edindirme kurslarımızda 750 kursiyer ve 60'a yakın usta öğreticilerimiz ile bu hizmet veriyoruz. Buraya katılmamızın amacı kursiyerlerimizin kendi ürünlerini tanıtmalarına fırsat vermektir. Bu amaçla buradayız. Çok güzel bir atmosfer var. İnanıyorum ki hafta sonu buraları dolup taşacak. Bu tür fuarlar ilimize ekonomi yönden çok katkı sunuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van'da düzenlenen fuarların genel anlamda iyi geçtiğini belirten firma yetkilileri ise ilk gün olması nedeniyle yoğunluğun iyi olduğunu söylediler. - VAN