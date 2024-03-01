Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Van Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 9'uncusu düzenlenen fuara 81 ilden 70 firma katıldı. 10 gün boyunca açık olacak olan fuar ile ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Koordinatörü Veysi Uygun, fuarda 81 ilden farklı tat ve renklerin sergilendiğini ifade ederek, " Aydın'ın incirinden Ege'nin zeytinine, İç Anadolu'nun gevrek çeşitlerinden Karadeniz'in farklı lezzetlerine kadar ürünler burada sergileniyor. Halkın sevdiği, beğendiği ve takip ettiği bir fuar. Ciddi rağbet gören bir fuar. Burada bulamadıkları birçok çeşidi halkına ayağına getiriyoruz. Aynı zamanda çocuk etkinlik alanımız var. 10 gün boyunca ücretsiz servislerimiz olacak. Ramazan öncesi olması hesabıyla bütün gıda ürünlerini bir arada bulma imkanı sunuyoruz. Bu nedenle tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise fuarda birbirinden değerli yöresel ürünlerin olduğu fuarda, stant açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak meslek edindirme kurslarımızda 750 kursiyer ve 60'a yakın usta öğreticilerimiz ile bu hizmet veriyoruz. Buraya katılmamızın amacı kursiyerlerimizin kendi ürünlerini tanıtmalarına fırsat vermektir. Bu amaçla buradayız. Çok güzel bir atmosfer var. İnanıyorum ki hafta sonu buraları dolup taşacak. Bu tür fuarlar ilimize ekonomi yönden çok katkı sunuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Van'da düzenlenen fuarların genel anlamda iyi geçtiğini belirten firma yetkilileri ise ilk gün olması nedeniyle yoğunluğun iyi olduğunu söylediler. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı - Son Dakika
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye genelinde kayıt dışı olarak çalışan 300 bine yakın balıkçı için harekete geçti. Balıkçıların Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt edilebilmesi için devletten teşvik beklediklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi Başkanı Şahin Çakan, sektörün en önemli sorununun kısa sürede çözüme kavuşacağına inandıklarını belirtti. Balıkçılık sektörü, kayıt dışı çalışmanın önüne geçmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından destek talep etti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvancılık yapan Hasan Dönmez, köylerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine tepki gösterdi. Dönmez, yetkililerin kendilerini ziyaret etmediklerini ve sorunlarına çözüm bulmadıklarını belirterek eleştirilerde bulundu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek piyasaya sürülmek üzere planlanan bir depoda 20 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi. Operasyonda, depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, OYAK'ın 63. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mektubu gönderdi. Güler, OYAK'ın TSK personeline sağladığı destek ve ülke ekonomisine katkılarından bahsederek, kurumun başarıyla çalışmalarını sürdüreceğine inancını dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ve ABD'ye yönelik ihracatta çevre dostu üretimin önemini vurgulayarak, yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin kurulmasını desteklediklerini belirtti. Bolat, İOSB'nin Türkiye'nin en büyük organize bölgesi olduğunu ve yenilenebilir enerji alanını dikkate almalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin ihracatının arttığını ve ithalatında ciddi bir azalış trendi olduğunu da belirtti.
Bugün gerçekleştirilen Hac ve Umre Fonu Çalıştayı'na kamu, özel sektör ve akademik çevreden çok sayıda isim katıldı. Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi. Çalıştayda, Hac ve Umre Fonu'nun hayata geçirilmesi amacıyla yapılan öneri modeli ve fıkhi, uygulama, teknik ve hukuki boyutları ele alındı. İlgili kurumlar açısından yol gösterici bir belge oluşturmak amacıyla çalıştayın sonuçları rapor haline getirilecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İOSB Kooperatif Başkanları ve İş Adamları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafa sağlanan finansman desteğinin 750 bin liraya yükseltildiğini ve kadın kooperatiflerine verilen desteğin artırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, ayrıca Türkiye'nin büyüme oranının 37 gelişmiş ülke arasında 2. sıraya yükseldiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyüme ve kalkınma sürecini sürdürdüğünü ve halkın alım gücünün artarak devam ettiğini belirtti. Tunç, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini ancak pandemi ve depremler gibi olumsuz etkenlere rağmen toparlanma sürecinde olduklarını ifade etti. Ayrıca, iş dünyasının ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Tunç, Kastamonu'nun İstinaf Mahkemesi talebini değerlendireceklerini söyledi.
Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?