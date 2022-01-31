Üye Girişi
Van Gölü'nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika

Van Gölü'nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek

31.01.2022 10:09
Van Gölü'nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek

Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine bin ile bin 450 TL arasında destek verileceği belirtildi.

Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine bin ile bin 450 TL arasında destek verileceği belirtildi.

Açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğin, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı ve geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacağını belirtti. Açıklamada, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacaklar için 31 Ocak - 25 Mart 2022 tarihleri arasında gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ve ekleriyle birlikte balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olup olmadığı, balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri SUBİS'ten kontrol edilecektir. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacaktır" dedi. - VAN

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Van Gölü, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Gölü'nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika Ekonomi


Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı Karısının şikayetçi olduğu adam, şehir kameralarını parçaladı         
10:09
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı         
09:45
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partisine sert eleştiri: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik         
18:40
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48

Son Dakika Haberleri
09:50 Julien Stephan: Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'i takımımda görmek isterdim
09:56 Bilim insanları, 100 bin yeni virüs keşfetti! Aralarında 9 yeni koronavirüs de yer alıyor
09:55 Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?
09:54 Koronavirüs mü yoksa grip mi daha ölümcül? Mehmet Ceyhan yanıtladı
09:45 60'dan fazla yavru köpek donmak üzereyken kurtarıldı
09:42 Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar
09:40 Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?
09:35 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi
09:27 Derin Talu ve Hakan Sabancı aşkına baba engeli
09:24 Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 10:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde faaliyet gösteren kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement