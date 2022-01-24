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Van Gölü suyundan sabun üretimi - Son Dakika

Van Gölü suyundan sabun üretimi

24.01.2022 20:44

Van Gölü suyundan sabun üretimiBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Atal, Van Gölü suyundan faydalanarak sabun üretti.

Van Gölü suyundan sabun üretimi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Atal, Van Gölü suyundan faydalanarak sabun üretti.

Birçok hastalığa şifa olduğu söylenilen ve doğal olarak sodyum klorür (tuz), sodyum karbonat (soda) bulunan Van Gölü suyu ile sodyum hidroksit (kostik) ve bıttım yağı kullanarak sabun üreten Atal, ürettiği Van Gölü sabununun egzema, kaşıntı, sedef, mantar, rozasea (gül) gibi hastalıklara çare olacağını iddia etti. 15 yıldır bu işle uğraştığını dile getiren Atal, "Sabun üretimine 2 aydır başladım. Bu fikir Van Gölü suyu çok şifalı olduğu için aklıma geldi. Egzema, kaşıntı, sedef, mantar gibi hastalıklara çok iyi geldiğinden dolayı Van Gölü suyunu tercih ettim. Daha önce toptancılarıma size Van Gölü suyu gönderelim, bize sabunu yapın diyordum. Ama onlar bize imkansız olduğunu dediler. Bu fikrimin arkasında durdum ve bu su ile üretime başladım. Ürünüm tuttu" dedi.

Van Gölü suyundan yapılan sabunun yapım aşamaları

İlk olarak Van Gölü'nden suyu aldığını dile getiren Atal, "Önce bunları süzgeçten geçiyorum ve temizliyorum. Bizim suyumuzun 9,5 gibi bir PH değeri var. Doğal meşe odunu külü ile birleştirip harmanlayıp bekletiyoruz. Daha sonra bıttım yağı ile buluşturup güzel bir organik bıttım yağı sabunu ve zeytinyağı sabunu ile elde ediyoruz. Farklı ürünleri de kullanmak istiyorum. Bunlar keçi sütü, eşek sütü gibi diğer yağları da kullanabilirim. İnşallah elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Risk almaktan hiçbir zaman korkmasınlar"

Risk almayı çok sevdiğini dile getiren Atal, "Ben risk alarak bu işe girdim. Bıttım yağı diğer yağlara oranla çok daha pahalıdır. Örneğin, zeytinyağının kilosu 50 ise bıttım yağı 300 TL'dir. Bunun riskini alarak sabun işine girdim. Yaptım, şükür ki sabunumuz da tuttu. Bundan sonra daha bir büyümek ve seri üretime girmek istiyorum. Sabun denildikçe akla Hatay, Safranbolu, Siirt, Mardin gelir. Suyumuz bu kadar güzelken neden biz bunu memleketimize taşımayalım ki. Bu memlekete bunu taşımak istiyorum. Bunun seri üretimine geçmek istiyorum. Seri üretime geçip torbalarla sabun üretmek istiyorum. Van Gölü suyu ile yurt dışına kadar ihraç etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ürünü kullanarak iyi geldiğini söyleyen müşteri Arif Aydoğan da, herkese tavsiye ettiğini belirterek, " Diyarbakır'dan geliyoruz. Bu sabunu babam bize getirmişti. Kullandık, iyiydi ve faydasını gördük. Bundan dolayı yolum düştü ve yerinde de görmek istedim. Geldim, gördüm ve alıyorum. Saçlarımı biraz daha canlı gösteriyor ve içerisinde kepek kalmıyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Van Gölü suyundan sabun üretimi
Van Gölü suyundan sabun üretimi
Van Gölü suyundan sabun üretimi

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Van Gölü, Bıttım, Bitlis, Tatvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Gölü suyundan sabun üretimi - Son Dakika Ekonomi


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