Van'ın beş yıldızlı otelinde ilk Tahran infosu düzenlendi

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel'de ilk Tahran infosu düzenlendi.

Elite World Van Hotel'de düzenlenen infoya TURSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, İran Acenteler Birliği Başkanı Hormatallah Rafiei, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, DoubleTree By Hilton Van Otel Genel Müdürü Bülent Polater, Tahran uçağının gelmesinde katkı sağlayan İranlı seyahat acente sahibi Murtaza Gorbani, Şiraz, İsfahan, Arak merkezi ve Kom başkanları ile Van ve Tahran acente sahipleri ile tur operatörleri katıldı. Programla ilgili açıklamada bulunan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, ilk Tahran uçağının dün akşam Van'a indiğini ifade ederek, "Tahran'daki misafirlerimizi buraya getirmemizin amacı hem ilimizi hem de ilimizdeki otelleri tanıtmaktır. Burayı daha iyi pazarlamak amacıyla ileriki süreçte bizlerde oraya gidip, ilimizle ilgili bir info düzenleyeceğiz. Tahran misafirlerini de buraya çekmek istiyoruz. Bununla ilgili ilerde de çalışmalarımız olacaktır. Böyle bir çalışma ilk defa Van'da yapıldı ve 75'e yakın Tahranlı acente ilimize geldi. Ben bu gezinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TURSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ise ilk kez Tahran'dan Van'a bir uçağın indiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Çünkü Tahran'daki acente ve tur operatörleri ilimizi ve bölgemizi bilmiyorlardı. Bu nedenle biz bir info düzenledik. 4 gün 3 gece sürecek olan bu programda Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdireceğiz. Keyifli bir şekilde programımız devam ediyor. Ülke ve ilimizin ekonomisine katkı sunacağından eminim. Çünkü gelen insanlar kendi bölgesinde tanınan, bilinen tur operatörleri. İnşallah onları yakın zamanda ilimizde görmek istiyoruz. Ben bu infonun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İran Acenteler Birliği Başkanı Hormatallah Rafiei ve İranlı seyahat acente sahibi Murtaza Gorbani'nin konuşması ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ve ikramlarla sona erdi. - VAN