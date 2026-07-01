Van OSB, Yeni Yatırımlarla Büyüyor - Son Dakika
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Van OSB, Yeni Yatırımlarla Büyüyor

Van OSB, Yeni Yatırımlarla Büyüyor
01.07.2026 09:45
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Van Organize Sanayi Bölgesi, tekstil sektöründeki yatırımlarla istihdamı artırmayı hedefliyor.

VAN (İHA) – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB), son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar, artan üretim kapasitesi ve sağlanan istihdam imkanlarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en dikkat çeken sanayi merkezlerinden biri haline gelerek istihdama önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Van'da özellikle tekstil sektöründe yaşanan büyüme ve İranlı yatırımcıların bölgeye olan ilgisi, Van OSB'yi yatırımcıların gözdesi konumuna taşıdı. İstihdam ve yatırım alanlarında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunmaya devam eden Van OSB, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken, son dönemde özellikle İranlı yatırımcıların kurduğu fabrikalar sayesinde üretim gücünü her geçen gün artırıyor.

Tekstil sektöründe yakaladığı ivmeyle dikkat çeken Van Organize Sanayi Bölgesi, yeni yatırımlarla birlikte binlerce kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Van Valisi Ozan Balcı'nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında OSB içerisinde kurulan 10 yeni tekstil fabrikasının tamamlanmasıyla yaklaşık 4 bin gencin iş sahibi olması hedefleniyor. Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memet Aslan, Van Valisi Ozan Balcı'nın sanayiye ve yatırımcılara verdiği desteklerin bölgenin gelişiminde büyük rol oynadığını söyledi. Van OSB'nin her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Aslan, sanayi bölgesinin artık yalnızca Van'ın değil, bölgenin en cazip yatırım merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

"Özellikle genç kızlarımızın ekonomik hayata katılması adına son derece kıymetli"

Van OSB Başkanı Memet Aslan, özellikle tekstil sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde gençlere yeni iş kapıları açıldığını ifade ederek, "Valimiz Ozan Balcı'nın Van Organize Sanayi Bölgemize göstermiş olduğu ilgi ve destek bizleri son derece memnun etmektedir. Kendileri yatırımın, üretimin ve istihdamın her zaman yanında olmuştur. Özellikle tekstil sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde gençlerimize yeni iş kapıları açılıyor. Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle organize sanayi bölgemizde kurulan 10 tekstil fabrikasında en az 4 bin gencimiz istihdam edilecek. Özellikle genç kızlarımızın ekonomik hayata katılması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına bu yatırımları son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

"Bizim anlayışımız; kim Van'a hizmet ediyorsa onun yanında olmaktır"

Kentin kalkınmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ettiklerini dile getiren Başkan Aslan, kamu kurumları arasındaki uyumun yatırımları hızlandırdığına dikkat çekerek, "Şehrimize, organize sanayi bölgemize ve gençlerimize katkı sunan herkese teşekkür etmeyi görev biliyoruz. Bu yatırımların hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve tüm destek verenlere teşekkür ediyoruz. Bizim anlayışımız; kim Van'a hizmet ediyor, üretime katkı sağlıyor ve insanımıza iş imkanı sunuyorsa onun yanında olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Van Organize Sanayi Bölgemiz çok daha güçlü bir üretim merkezi haline gelecek"

Sanayicilerin ve iş adamlarının ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu vurgulayan Aslan, üretimin ve istihdamın artırılması için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sanayicimiz ve tüccarımız ülkemiz için büyük fedakarlıklar yapıyor. İnsanımıza iş ve AŞ sağlayan herkese şükran borçluyuz. Allah'ın izniyle bu çalışmalar aynı kararlılıkla devam ettiği sürece Van Organize Sanayi Bölgemiz çok daha güçlü bir üretim merkezi haline gelecek. Yeni yatırımlar, yeni fabrikalar ve yeni üretim alanlarıyla Van ekonomisi büyümeye devam edecektir." - VAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Yaşam, OSB, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van OSB, Yeni Yatırımlarla Büyüyor - Son Dakika

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