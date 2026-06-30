Van Otlu Peynirinde Tuz Oranı Düşürüldü - Son Dakika
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Van Otlu Peynirinde Tuz Oranı Düşürüldü

30.06.2026 15:34
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Tüketicilerin talepleri doğrultusunda Van otlu peynirinin tuz oranı optimize edildi.

Van'ın coğrafi işaretli ürünü otlu peynirin tuz oranı tüketicilerden gelen talep üzerine düşürüldü.

Van'ın kahvaltı kültürünün vazgeçilmezi olan ve bölge ekonomisi için büyük önem taşıyan otlu peynirde, üretim aşamasında yaşanan tuz oranı farklılıklarını gidermek adına adım atıldı. Yüksek rakımlı dağ ve yaylalardan toplanan sirmo, mendi ve heliz gibi yöreye özgü otlarla harmanlanan peynirde, koyunların otladığı meraların çeşitliliği sütün kalitesini doğrudan etkiliyor. Herhangi bir koruyucu katkı maddesi içermeyen bu organik ürünün bozulmaması için kullanılan tuz miktarı, tüketicilerden gelen sağlık odaklı geri bildirimler üzerine yeniden gözden geçirildi.

Peynirciler Çarşısı esnafı, tüketicilerin özellikle tansiyon gibi sağlık sorunları nedeniyle talep ettiği tuz azaltma çalışmalarını, üreticilerle sağladığı koordinasyonla hayata geçirdi. Ürünün raf ömrünü koruyacak şekilde, ne fazla ne de eksik oranda tuz kullanılmasını sağlayan bu yeni düzenlemeyle peynirin doğal aroması muhafaza edildi.

"Üreticilerle sürekli temas halindeyiz"

İHA muhabirine konuşan 7 yıllık esnaf Resul Şığva, otlu peynirin tuz oranını dengelemek için üreticilerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Şığva, "Van peyniri, koruyucu madde içermeyen organik bir üründür. Bu noktada peyniri koruyan temel unsur tuzdur. Köylülerimiz, üretim aşamasında peynirin bozulmaması için tuzu zorunlu olarak kullanmaktadır. Ancak tansiyon gibi sağlık sorunları yaşayan tüketicilerimizden gelen yoğun şikayetleri göz önünde bulundurarak, üreticilerle sürekli temas halindeyiz" dedi.

"Tuz oranı daha makul seviyelere çekilmiştir"

Tuz oranını tüketici beklentisine göre optimize ettiklerini ifade eden Şığva, "Tuz oranının düşürülmesi, peynirin doğallığını bozmadan tüketici beklentisini karşılayacak seviyeye çekilmesi üzerine üreticilerle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç vermiştir. Son dönemde köylülerimiz, önceki yıllara kıyasla tuzu daha az kullanarak üretim yapmaya başlamıştır. Van peynirinin koruyucu katkı maddesi içermeyen tamamen doğal yapısı gereği tuzsuz üretilmesi mümkün olmasa da, aromada hiçbir değişiklik olmadan tuz oranı daha makul seviyelere çekilmiştir. Otların çeşitliliği ve sütün kalitesi aynı korunarak, sadece tuz miktarında yapılan bu düzenlemeyle peynirlerimiz artık çok daha az tuzlu olarak tüketicimize sunulmaktadır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van Otlu Peynirinde Tuz Oranı Düşürüldü - Son Dakika

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