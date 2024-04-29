Van Ticaret Borsası Başkanı: 14. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Verimli Geçti

Ekonomi

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, "14. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Van ve bölgemiz için verimli geçti" dedi.

Van Ticaret Borsası'nın paydaşı olduğu 14. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. VANTB Başkanı Nayif Süer, İpekyolu Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuarın verimli geçtiğini söyledi. Firmaların tanıtımlara imza attığını ve önemli sayıda satışların gerçekleştiğini belirten Başkan Süer, "Bu fuar; il için, bölge için önemli bir fuardır. İlimiz hem tarım hem hayvancılık bölgesi olduğu için bu bizim için büyük bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaçların büyük kısmını karşılayacak firmalar da katılmış. Bu da bizi sevindiriyor. Başka illerdeki fuarlara gittiğimizde daha çok katılımcı görüyoruz. Bu yüzden tüm kamu kurumlarından daha güçlü destek bekliyoruz. Bu fuar, yatırım düşüncesi olan çiftçilerimiz için en azından bir ön çalışma mahiyetindir" dedi.

20'si il dışından olmak üzere 85 katılımcının yer aldığı fuarda, firmaların tanıtımlarını yaptığını söyleyen Süer, "Traktör, tarım makineleri ve çeşitli ekipmanlar noktasında önemli sayıda satışlar da gerçekleşmiştir. İkili ilişkiler kurulmuş ve fuar vesilesiyle bağlantılar sağlanmıştır. Borsa olarak açılışına katıldığımız fuara destek verdik. Fuarın ilk gününden son gününe kadar standımız büyük ilgi gördü. Açılışın ardından VANTB standını: protokol üyeleri, Van Büyükşehir Belediyesi heyeti, çeşitli kurum amirleri, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve heyeti, Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, Klinik 65 Tarım Gıda ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi Sahibi Hakan Emekçi ve heyeti, Vanet Bölge Müdürlüğü yetkilileri, satış sorumluları ve bayileri, toplum destekli polisler, çiftçilerimiz, üyelerimiz, basın mensupları ve vatandaşlar ziyaret etti. Tüm ziyaretler, VANTB sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı" diye konuştu.

VANTB standının, fuarın en renkli standı olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Süer, "Bizler de borsa heyeti olarak fuarda stant açan üyelerimizi ve firmalarımızı ziyaret ettik. İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma standının yanı sıra çeşitli gıda stantlarını da ziyaret ettik. Kurumsal tanıtımlarımızı yaptık ve gerekli bilgileri aldık. İstişarelerimizi gerçekleştirdik. Çeşitli ikramlarda bulunduğumuz VANTB standında ayrıca misafirlerimize fuar boyunca borsamızı anlattık. Soğuk Süt Zinciri Projesi kapsamında toplanan doğal süt, Bal Paketleme Projesi ve Canlı Hayvan Borsası projelerimizi tanıttık. Van ilinin tarım ve hayvancılık potansiyelini dile getirdik. Düzenlenen fuarların üretici ve tüketici buluşması olduğunu belirttik. Van hayvan varlığının özellikle de küçükbaş hayvancılığında Türkiye birincisi olduğumuzu hatırlattık. Devlet görevlileri, belediye başkanları, meslek odaları başkanları ve tüm ziyaretçiler ile önemli lobicilik faaliyetlerinde bulunduk. Hayata geçirilebilecek yeni projeler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Üreticilere ve tüketicilere yönelik bilinçlendirme çalışması yaptık. Van ve bölge tarım ve hayvancılığına katkı sunmak için çalışmalarımız sürdüreceğimizi belirttik" diye konuştu.

Van'da yerel ve ulusal basında görev yapan basın mensupları aracılığıyla seslerini de duyurduklarını belirten Süer, "VANTB'nin Soğuk Süt Zinciri Projesi, Bal Paketleme Projesi ve Canlı Hayvan Borsası Projesi tanıtım videoları ile projelerimizi tanıttık. Borsanın tanıtımının ve projelerinin yer aldığı videolar, fuar boyunca büyük ekran TV aracılığıyla gösterildi. Üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin dijitalleşme çalışmalarını da anlattık. Fuara katılan çiftçiler, projelerimizin sürdürülmesini istemiştir" şeklinde konuştu.

14. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na sunduğu katkı nedeniyle İpekyolu Expo Fuarcılık A.Ş.'den Veysi Uygun tarafından Başkan Süer'e plaket takdimi de yapıldı. Fuarda; VANTB Başkanı Nayif Süer, Başkan Yardımcısı Muzaffer Bilen, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şevgin, Meclis Üyesi Meral Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek de yer aldı. - VAN