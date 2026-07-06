Van TSO'dan Hızlı Tren Planlamasına Tepki - Son Dakika
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Van TSO'dan Hızlı Tren Planlamasına Tepki

Van TSO\'dan Hızlı Tren Planlamasına Tepki
06.07.2026 18:35
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Van TSO, hızlı tren projelerinin bölgeler arası kapsayıcılıktan uzak olduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan hızlı tren hedefleri ve 2053 vizyonu kapsamında ortaya konulan planlamayı kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Van TSO'dan yapılan açıklamada, "Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari ve diğer yakın illerimiz stratejik öneme sahip olmalarına rağmen bu vizyon içerisinde yer almaması kabul edilemez bir durumdur. Bakan tarafından ifade edilen '48 saatte tüm Türkiye'yi gezebileceğiz' hedefi, mevcut planlama ile açık bir çelişki içermektedir. Bu iller hızlı tren ağının dışında bırakılırken, 'tüm Türkiye' ifadesinin nasıl bir karşılığı olacaktır? Hızlı tren projelerinin bölgesel kapsayıcılıktan uzak bir şekilde planlanması, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve jeopolitik açıdan da ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Bu durum, kamuoyunda haklı olarak büyük bir hayal kırıklığı oluşturmakta ve karar alma süreçlerinde sağduyunun yeterince gözetilmediği yönünde soru işaretleri doğurmaktadır. Bizler Güney Kafkasya perspektifi ile yeni ve bütüncül bir kalkınma stratejisini ülkemizin bütünü için tartışmaya açmışken ortaya konan bu bakış açısını doğru bulmuyoruz. Mevcut durumda, Türkiye'yi İran üzerinden Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarına bağlayan demiryolu ağımız, Van Gölü üzerinde çalışan hantal bir feribot taşımacılığına mahküm edilmiştir. Zaman, maliyet ve lojistik kapasite açısından ciddi kayıplara yol açan bu çağ dışı yöntem, Van'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin ihracat potansiyeline vurulmuş en büyük prangadır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ülkemizin kalkınma hedeflerinin ancak tüm bölgeleri kapsayan, adil ve dengeli yatırımlarla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, söz konusu planlamanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Güçlü bir Türkiye; güçlü bir Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Muş ve 81 ilimizle mümkündür" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van TSO'dan Hızlı Tren Planlamasına Tepki - Son Dakika

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