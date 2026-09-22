Van Tuşba'da silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim elde ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Tuşba'da silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim elde ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Tuşba\'da silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim elde ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba'nın Tevekli Mahallesi'nde düzenlenen silajlık mısır tarla gününde dekardan ortalama 6-7 ton verim elde ediliyor. Yaklaşık 1.500 dekarda yürütülen üretimde çiftçilere yüksek verimli çeşitler ve doğru tarım teknikleri anlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'nde üretici Turgay Kıran'a ait tarlada "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü Programı" gerçekleştirildi.

Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş ve Van İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turgay Şişman, Tevekli Mahallesi'nde düzenlenen silajlık mısır hasadı etkinliğine katıldı. Programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve teknik personel de hazır bulundu.

Tuşba ilçesinde yaklaşık 1.500 dekar alanda gerçekleştirilen silajlık mısır üretiminde dekardan ortalama 6-7 ton verim elde ediliyor. Program kapsamında katılımcılara yüksek verimli silajlık mısır çeşitleri, doğru tarım teknikleri ve kaliteli kaba yem üretimine ilişkin uygulamalar hakkında detaylı bilgiler de verildi.

Programda çiftçilerle bir araya gelen Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyerek ilgili kurumlarla birlikte gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüleceğini ifade etti.

Tarla günü programı, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulunulmasının ardından gerçekleştirilen silajlık mısır hasadıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiGüncelTarımMısırTuşbaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı Apar topar götürüldü Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump, BM kürsüsünden söyledi: İran’la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
Trump, BM kürsüsünden söyledi: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 17:52:33. #7.12#
SON DAKİKA: Van Tuşba'da silajlık mısır hasadında dekardan 6-7 ton verim elde ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement