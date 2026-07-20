Van Ulaşım Sorunları Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Van Ulaşım Sorunları Çözüm Bekliyor

Van Ulaşım Sorunları Çözüm Bekliyor
20.07.2026 12:33
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Van, turizmdeki potansiyeline rağmen ulaşım sorunları yaşıyor. İlgili kurumlar çözüm arıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Van'ın son dönemde turizmde parlayan bir yıldız haline geldiği belirtilerek, "Ancak böylesine büyük bir potansiyele sahip bir şehrin, ulaşımda yaşadığı kronik sorunlarla anılması kabul edilemez" denildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada; "Nüfusuyla ülkemizin 59 ilini, yüzölçümüyle 76 ilini, yabancı turist tercihinde ise 73 ilini geride bırakan; tarihli mirası, gastronomisi, doğal güzellikleri, gölleri, dağları ve güneşiyle adeta bir cazibe merkezi olan Van, son dönemde turizmde parlayan bir yıldız haline gelmiş; yerli ve yabancı gezginlerin rotalarında ilk sıralarda yer almıştır. Ancak böylesine büyük bir potansiyele sahip bir şehrin, ulaşımda yaşadığı kronik sorunlarla anılması kabul edilemezdir. Ülkemizin en doğusunda yer alan, sosyal ve ekonomik açıdan son derece canlı bir yapıya sahip olan Van; uluslararası uçuşları hedefleyen bir şehir olmasına rağmen, bugün ne yazık ki ülke içinde dahi yeterli hava ulaşımına erişemeyen bir durumda bırakılmıştır. Mart ayından bu yana kapalı olan Yüksekova Havalimanı'nın yükünü de üstlenen Van, yalnızca kendi ihtiyacını değil bölgesel bir ulaşım talebini de karşılamaya çalışmaktadır. Ancak mevcut durumda; yetersiz sefer sayıları, yüksek bilet fiyatları ve sınırlı destinasyon seçenekleri hem vatandaşlarımızı hem de iş dünyamızı ciddi şekilde mağdur etmektedir. Bu tablo; turizmden ticarete, yatırımdan sosyal hayata kadar birçok alanda şehrimizin gelişimini olumsuz etkilemekte, Van'ın yükselen değerine gölge düşürmektedir. Sorunun çözümü adına bugüne kadar ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla temas kurulmuş, gerekli yazışmalar yapılmış ve defalarca kamuoyu ile paylaşımda bulunulmuştur. Buna rağmen gelinen noktada sorunun hala devam ediyor olması, Van kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı oluşturmaktadır. Bu sürecin kasıtlı olduğu yönünde bir kanaat oluşmasını arzu etmiyoruz; ancak çözüm noktasında somut adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Bu çerçevede taleplerimiz açıktır; Van'a yapılan uçuş seferleri artırılmalıdır. (Özellikle İstanbul ve Ankara uçuşları yeniden değerlendirilmelidir.) Bilet fiyatları makul ve erişilebilir seviyelere çekilmelidir. Ülke içinde yeni destinasyonlara uçuş sağlanmalıdır. (Özellikle Bodrum ve Edremit-Balıkesir) Uluslararası hatlarda Erivan, Urmiye-Tebriz ve Erbil gibi önemli merkezlere doğrudan uçuşların başlatılması değerlendirilmelidir. Her yıl aynı sorunu yeniden dile getirmek, hatırlatmak ve kamuoyuna taşımak zorunda bırakılmak istemiyoruz. Kentimizin tüm dinamiklerinin, kurumlarının, sivil toplumunun ve Vanlı hemşehrilerimizin yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Bu vesileyle ilgili tüm kurumları sorumluluk almaya ve ivedilikle çözüm üretmeye davet ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van Ulaşım Sorunları Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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