VANmall AVM'de Hedefler Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

VANmall AVM'de Hedefler Yükseliyor

VANmall AVM\'de Hedefler Yükseliyor
08.08.2025 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VANmall AVM, 2024'te hizmete girdi ve doluluk oranını artırarak istihdamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

VANmall AVM Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özdek, alışveriş merkezinin açılmasından bugüne kadar verdiği tüm desteklerden dolayı Van Valisi Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Van'da 2015 yılında kurulan ancak 2024 yılında hizmete başlayan VANmall AVM'nin kısa sürede hedeflerine bir bir ulaştığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özdek, "23 Ocak 2024 yılında hizmete başlayan VANmall AVM, şu anda yüzde 70'lik bir doluluk oranı ile hizmet veriyor. Ancak yaptığımız çalışmalar çerçevesinde aralarında ulusal markaların da yer aldığı firmaların gelmesi ile birlikte eylül ayı ortalarında burası yüzde 100 doluluk oranına ulaşacak. Ayrıca 750 olan istihdam sayımızı da bin 500 kişiye ulaştırmak hedefindeyiz" dedi.

AVM'nin şehre katma değer kattığını vurgulayan Özdek, "Van için çok önem arz eden bir AVM. Süreç itibariyle hep yanımızda duran ve AVM'nin kapılarının açılması noktasında ciddi destekleri olan başta Valimiz Ozan Balcı'ya çok teşekkür ediyorum. Biz de bu destekler sayesinde AVM'yi açtık. Bugün eksiklerin tamamlanması adına elimizden geleni yapıyoruz. Şu an ciddi çalışmalar içindeyiz. Burada ciddi etkinlikler, çeşitli eğlenceler düzenlenecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca mağazalarımızın ekseriyasında Farsça bilen elemanlar çalışıyor. Yine mağazalarımıza Türkçe ile birlikte Farsça yazılar da yer alıyor. Amacımız ilimize gelen İranlı misafirlerimizin de burada her istediğini bulabilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

VANmall AVM'de kısa süre içinde ulusal markaların yer alacağını belirten iş adamı Aydoğan Süer ise "Valimiz Ozan Balcı'nın özellikle ulusal markaların Van'da çekim gücünü arttırması gerektiği, yılda 2 milyon ziyaretçiyi geçen Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir projenin yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği ve hem esnafın hem ulusal markaların bundan sonra daha iyiye gitmesi ve istihdamın da arttırılması yönünde bizden talebi vardı. Valimizin bu kadar memleketle ilgili bir gelişim amaçlı yeni markaları kazandırma duygusu beni de çok mutlu etti. Biz de devletimizin ricası başımızın üstündedir diyerek geldik. Doğunun hassasiyetini biliyoruz. VANmall yakında çok ciddi bir enerjiyle gelecek. Yaklaşık 7 tane ulusal markayla ön prensip anlaşmaları yaptık. Van'a çok önemli sürprizlerimiz, çok güzel etkinliklerimiz var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Balcı, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VANmall AVM'de Hedefler Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:58:58. #7.12#
SON DAKİKA: VANmall AVM'de Hedefler Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.