Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor - Son Dakika
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Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor

30.06.2022 10:49
Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için süre bugün sonra eriyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için süre bugün sonra eriyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

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Kaynak: AA

Varlık Barışı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi bugün doluyor - Son Dakika
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