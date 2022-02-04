Üye Girişi
Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci - Son Dakika

Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci

04.02.2022 10:39
Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci

Muş'un Varto Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Muş'un Varto Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Varto Belediyesinde çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Sözleşme dolayısıyla Varto'ya gelen Bem-Bir Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ve beraberindekiler, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'i ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan 16 memura 2 yıl boyunca verilecek sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret yüzde 63'ten yüzde 120'ye çıkarıldı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ve Varto İşyeri Temsilcisi Nihat Han ile beraberindeki heyet katıldı.

Burada bir konuşma yapan Güder, Bem-Bir-Sen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, daha öncesinde belediyede çalışan memurlara yüzde 63 oranında ödenen sosyal denge ücretini yüzde 120'ye çıkararak, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı ise memurlara verilen zamdan memnun olduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Güder'e teşekkür etti.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Güven Yalvarıcı tarafından Kaymakam Mehmet Güder'e plaket verildi. - MUŞ

Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci
Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci
Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci
Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci

YORUMLAR
500

Mehmet Güder, Sendika, Varto, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: Varto Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement