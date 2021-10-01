Üye Girişi
Vatandaş en ekonomik çözümü buldu - Son Dakika

Vatandaş en ekonomik çözümü buldu

01.10.2021 09:56
Vatandaş en ekonomik çözümü buldu, System.String[]

Yeni mobilya fiyatlarının yüksek seyretmesi, vatandaşları yeni koltuk almak yerine eski koltuklarını yeniletmeye yönlendiriyor.

Yeni mobilya fiyatlarının yüksek seyretmesi, vatandaşları yeni koltuk almak yerine eski koltuklarını yeniletmeye yönlendiriyor.

Mobilya sektöründe her geçen gün artan maliyetler tüketiciye yansımaya devam ediyor. Alıcıya yansıyan yükselişle birlikte vatandaşlar yeni koltuk almak yerine eski eşyalarını tamir ettirmeye yöneldi. Koltuk döşeme atölyelerinde getirilen eski mobilyalar adeta baştan tasarlanıyor. Eski mobilyaları kaplama işleminin ardından sahipleri bile tanıyamıyor. Model ve renk değişiklikleriyle yenilenen koltuk takımları, yeni ev eşyası almakta zorlanan insanların büyük talebiyle karşı karşıya kalıyor.

"Paraları ceplerinde kalmış oluyor"

Yeni koltuk takımlarının yaklaşık olarak 6 ile 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satıldığı bu günlerde, eski mobilyaların döşemelerini değiştirmek ise 3 bin liraya yakın oluyor. Yaklaşık yarı yarıya olan fiyatlar ise vatandaşı cezbediyor. Eski mobilyalara tadilat yaptırmanın daha ucuza geldiğini belirten koltuk döşeme ustası Ersin Aslan, "İnsanlar 10 bin lira ve üzeri rakamlar verip yeni bir mobilya almaktansa bize gelmeyi tercih ediyorlar. Çünkü daha uygun fiyatlara yaptırabiliyorlar. Birebir sıfırını yapıyoruz. Kumaşını ve süngerlerini yeniliyoruz. İhtiyaçları neyse ona göre yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Koltuklarını 2 bin 500 veya 3 bin lira gibi rakamlara yenileyebiliyorlar. Paraları ceplerinde kalmış oluyor. Müşterimiz bize koltuğunu fotoğrafla gösterir veya biz gidip bakarız ve hangi modeller üzerinde çalışabileceğimizi söyleriz. Tabi müşterilerimizin de kendilerinin beğendikleri modelleri istedikleri renkte yapıyoruz. Bir koltuk takımının hazır olması yaklaşık 4 gün sürüyor. Evden alıp eve teslim ediyoruz. Müşteriler nakliye veya başka bir şeyle uğraşmıyorlar" sözleriyle aldıkları taleplerinin başlıca nedenlerini ve işleyişi anlattı.

"Sandalye, yatak, baza, başlık, köşe takımları yapıyoruz"

İnsanların sadece koltuk takımlarının değil birçok ev eşyasının yenileterek uzun yıllar kullanmayı denediklerini belirten Ersin Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Genellikle oturma gruplarını yapıyoruz. Tabi bunun yanında sandalye, yatak, baza, başlık, köşe takımları da yapıyoruz. Kafelerin, hastanelerin, sağlık ocaklarının koltuklarını yeniliyoruz. Sürekli olarak bu işler geliyor. Eski koltukları çöpe atmaktansa getirip yenilemeleri daha mantıklı oluyor. Renginden, modelinden sıkılanların talebini karşılamak için bunları da değiştiriyoruz. İstedikleri şekilde yapıyoruz." - ESKİŞEHİR

Vatandaş en ekonomik çözümü buldu
Vatandaş en ekonomik çözümü buldu
Vatandaş en ekonomik çözümü buldu
Vatandaş en ekonomik çözümü buldu

Amelia Hamlin, Ersin Aslan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş en ekonomik çözümü buldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı 09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı
Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak 09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
08:47 "Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor
08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
08:37 Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak
07:46 Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi
07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak         
09:54
Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu         
09:31
Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü         
09:07
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaş en ekonomik çözümü buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement