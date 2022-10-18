Karadeniz'de palamut bolluğu

Kiloluk palamutların 3 tanesi 100 lira

SAMSUN - Balık tezgahlarında tanesi 30 TL'den satılan 1 kiloluk palamutlara vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Birden fazla palamut alan vatandaşlar palamudun ucuz ve lezzetli olduğu söylediler.

Karadeniz'de son yılların en bol palamut sezonlarından birini yaşıyor. Karadeniz'de kasa kasa avlanan palamut balık tezgahlarını şenlendirmeye devam ediyor. Tanesi 30 ile 40 TL arasında satılan palamut kapış kapış gidiyor. Hamsi ve diğer balıklar tezgahlarda yerini alsa da en çok rağbeti palamut görüyor. Bazı vatandaşlar fazlaca alarak dondurucuya koyuyor.

3 tane palamut 100 lira

Geçen yıl oldukça az çıkan palamudun bu sene bol çıktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu ay Karadeniz'de balık patlaması olduğunu söyleyebilirim. Şu anda palamudun 1 tanesi 1 kilo geliyor. Biz 3 tane palamudu 100 liraya satıyoruz. Şu anda vatandaşlar palamut almaya devam ediyor ve palamudu fazla alarak dolaplarını dolduruyor. Şuan çinekopta da bir patlama olduğunu görüyoruz. 3 gün önce 80 lira olan çinekop balığını şu anda 60 liradan satıyoruz. Bu yüzden de çinekop balığına da rağbet çok yüksek. Mezgidin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 40 lira, barbunun kilosu 30 lira. Balıkların fiyatı şu anda çok makul. Vatandaşların rahatlıkla alabileceği fiyat aralığında. Samsun halkı bu sene daha önceden görmediği balık bolluğu gördü ve bolluktan dolayı balıkları çok ucuz fiyata yeme şansı buldu. Bugün hamsi de tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşların hamsiyi özlediğini düşünüyorum. Hamsiyi 40 liradan satıyoruz" dedi.

Vatandaş Çetin Fidan, "30'ar liradan 2 tane palamut aldım. Palamudun fiyatı bence gayet normal. Herkesin alabileceği fiyat aralığında olduğunu düşünüyorum. Hamsi daha yeni çıktığı için fiyatı yüksek" diye konuştu.

Vatandaş Fatih Sarıoğlu, "Palamutları fazladan alıp evde dolabıma koyarak stok yapıyorum. Bazen baktığınızda fiyatları 40-50 lira arasında oluyor. 25-30 liranın da palamut için uygun bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Şu anda palamut zamanı, hamsiye daha zaman var diyorum" şeklinde konuştu.