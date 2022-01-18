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Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam! - Son Dakika

Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam!

18.01.2022 09:24
Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam!

Vatandaşın uygun fiyatlı et ve süte ulaşabildiği adres olarak bilinen Et ve Süt Kurumu, artan maliyetlerle ilgili olarak karkas et fiyatlarını artırdı. Büyükbaş kesimi 50 TL'den 60 TL'ye çıkarıldı.

Üreticiler, maliyetleri sebebiyle sıkıntı yaşarken Et ve Süt Kurumu (ESK) et kesim fiyatlarıyla ilgili güncelleme geldi.

Yerli hayvanda karkas kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya, ithal hayvanda ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı.

MALİYETİMİZİ KARŞILAMIYOR

Konyalı besici Hacı İyilik ise ESK'nın açıklamış olduğu kesim fiyatlarının Konya'daki et kesim fiyatlarının çok üstünde olmadığını söyledi. İyilik, "Girdi maliyetlerimize göre kesim fiyatının 70 lira olması gerekiyordu. Hem ESK'ye et satsak bile bize parasını 3 ay sonra ödüyor" dedi.

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Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam! - Son Dakika
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