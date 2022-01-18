Vatandaşa ucuz et ve süt satan ESK'da da ürünlere zam!

Üreticiler, maliyetleri sebebiyle sıkıntı yaşarken Et ve Süt Kurumu (ESK) et kesim fiyatlarıyla ilgili güncelleme geldi.

Yerli hayvanda karkas kesim fiyatı 50 liradan 60 liraya, ithal hayvanda ise 48 liradan 58 liraya çıkarıldı.

MALİYETİMİZİ KARŞILAMIYOR

Konyalı besici Hacı İyilik ise ESK'nın açıklamış olduğu kesim fiyatlarının Konya'daki et kesim fiyatlarının çok üstünde olmadığını söyledi. İyilik, "Girdi maliyetlerimize göre kesim fiyatının 70 lira olması gerekiyordu. Hem ESK'ye et satsak bile bize parasını 3 ay sonra ödüyor" dedi.