Ekonomi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
17.01.2026 12:59
Ticaret Bakanlığı, 30 euroluk muafiyetin kaldırılması sonrası e-ticarette fahiş fiyat şikayetleri üzerine denetimleri genişletti, mevzuata aykırı fiyat artışı yapılan ürünlere erişim engeli talimatı verdi ve işletmelere aykırılık başına 1.806.177 TL'ye kadar ceza uygulayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 euroluk vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından Türkiye'deki online platformlarda fiyatların artırıldığına yönelik şikâyetler üzerine denetimleri genişletti. Bakanlık, e-ticarette fahiş fiyat artışlarına karşı ilave denetim ve yaptırım tedbirlerini devreye soktu; mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimi engelleyecek, fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen işletmelere de 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulayacak.

BAKANLIK, PAZARYERLERİNDEN BİLGİ VE BELGE İSTEDİ

Ticaret Bakanlığı, Basitleştirilmiş Gümrük Sistemi kapsamındaki mevzuat değişikliğinin ardından kendilerine şikayetler ulaştığını belirterek, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yaptı. Bakanlık, olası fiyat artışlarını 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında inceleme ihtiyacı doğduğunu vurguladı ve ilgili pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlattı; yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmeler için pazaryerlerinden sürekli bilgi ve belge talep etti.

FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLERE ERİŞİM ENGELİ TALİMATI

Bakanlık, intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda fiyat artışı tespit edilen ürünlerin 6585 sayılı Kanunun fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlerine aykırılık oluşturduğu değerlendirmesini yaptı. Bu kapsamda 6563 sayılı Kanunun hukuka aykırı içerik hükümleri uyarınca, mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi için e-ticaret pazaryerlerine talimat verdi.

1 MİLYON 806 BİN 177 TL'YE KADAR CEZA

Ticaret Bakanlığı, inceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda ele alacak. Kurul, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere aykırılık başına 1.806.177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verecek.

"DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Bakanlık, tüketici sağlığı ve güvenliğini korumayı ve adil ticareti sağlamayı öncelik olarak vurgularken, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeni için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı; toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

30 EURO LİMİTİ NE ZAMAN KALKIYOR?

Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra genellikle 30 gün içinde yürürlüğe girer. Yani Şubat 2026 başı itibarıyla (Tam tarih: 6 Şubat), bireysel siparişlerin gümrükte takılma riski başlıyor. Tüketiciler şu an panik halinde son siparişlerini vermeye çalışsa da, asıl büyük değişim Şubat'tan sonra yaşanacak. Tüketici artık yurt dışından "ucuza" getirdiği kulaklığı, telefon kılıfını veya mutfak gerecini getiremeyecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • n5685244 n5685244:
    yıllardır hep faaliyete geçiyorlar diye haber oluyor icraat yok 35 0 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    agam bizimle eglenir 23 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    peki e ticaret platformlarının aldığı fahiş komisyon ücretlerine ne demeli peki 17 2 Yanıtla
  • Hakan Yıldız Hakan Yıldız:
    daha nereden sıkacaksınız acaba milleti. 16 0 Yanıtla
  • @abdyrahym @abdyrahym:
    tamam yerliye gecelimde yerli bize gecirmesi normalmı denetim yapsanizda ceza yazsanizda onlar bi yolunu buluyor 7 0 Yanıtla
