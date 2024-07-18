Vatandaşlar Artık Madeni Parayı Kullanmıyor

Ekonomi

Vatandaş artık madeni para kullanmıyor

BALIKESİR - Artan banka ve kredi kartı kullanımı ile dijital ödemeler nedeniyle büfe ve kafelerde de madeni para stoku neredeyse yok denecek kadar az.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde vatandaşın cebindeki madeni para miktarını açıklamıştı. Bu verilere göre 84 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, vatandaşın cebine yılın ilk altı ayında toplam 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girmişti. En fazla tedavüle giren madeni paranın 1 TL olduğu ve 25 kuruşluk madeni paranın ise üretiminin askıya alındığı açıklanmıştı.

Esnaf, madeni paranın artık neredeyse hiç kullanılmadığını, müşterilerin çoğunlukla banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığını belirtti.