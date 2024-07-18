Vatandaşlar Artık Madeni Parayı Kullanmıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşlar Artık Madeni Parayı Kullanmıyor

Banka ve kredi kartı kullanımının artması ve dijital ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte büfe ve kafelerde madeni para stoku neredeyse tükenmiş durumda. Türkiye'de 84 milyon nüfusa sahip olan vatandaşların cebine yılın ilk altı ayında sadece 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girmiş. Esnaf, müşterilerin çoğunlukla banka veya kredi kartıyla ödeme yaptığını ve madeni paranın neredeyse hiç kullanılmadığını belirtiyor.

18.07.2024 16:28
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Vatandaş artık madeni para kullanmıyor

BALIKESİR - Artan banka ve kredi kartı kullanımı ile dijital ödemeler nedeniyle büfe ve kafelerde de madeni para stoku neredeyse yok denecek kadar az.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde vatandaşın cebindeki madeni para miktarını açıklamıştı. Bu verilere göre 84 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, vatandaşın cebine yılın ilk altı ayında toplam 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girmişti. En fazla tedavüle giren madeni paranın 1 TL olduğu ve 25 kuruşluk madeni paranın ise üretiminin askıya alındığı açıklanmıştı.

Esnaf, madeni paranın artık neredeyse hiç kullanılmadığını, müşterilerin çoğunlukla banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığını belirtti.

Kaynak: İHA

Türkiye, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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