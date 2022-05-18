Venezuela'da bu yıl yüzde 5 ila yüzde 8 büyüme bekleniyor - Son Dakika
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Venezuela'da bu yıl yüzde 5 ila yüzde 8 büyüme bekleniyor

18.05.2022 01:20
Venezuela'da bu yıl yüzde 5 ila yüzde 8 büyüme bekleniyor

Venezuela'da, sektörler arasında farklılıklar olmakla beraber 2022'de yüzde 5 ila yüzde 8 arasında bir büyüme tahmin ediliyor.

Venezuela'da, sektörler arasında farklılıklar olmakla beraber 2022'de yüzde 5 ila yüzde 8 arasında bir büyüme tahmin ediliyor.

Ülke basınında çıkan habere göre, uzun yıllardır ekonomik ve siyasi ambargolara maruz kalan Venezuela'da, 9 yıl aradan sonra ekonomide toparlanma bekleniyor.

Uzmanlar, 2013'ten bu yana yaptırımların da etkisiyle ekonomisi sürekli daralan Venezuela'nın bu yıl, yüzde 5 ila yüzde 8 arasında büyüyebileceğini ifade etti.

Ekonomist Giorgio Cunto, Efe haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkenin parasının dolar karşısında yıllarca değer kaybettiğine dikkati çekerek, özel sektörün yatırımları ve devletin piyasaya müdahalesinin hafiflemesiyle ekonomik hareketliliğin arttığını söyledi.

Venezuela'ya uçuşlarını durduran hava yolları şirketlerinin yeniden faaliyetlerini artırdığına işaret eden Cunto, petrol fiyatlarındaki artışın da ülkeye olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Fedecamaras İşverenler Birliğinin tahminine göre, restoranlar, eğlence merkezleri, turizm, hava yolculuğu, mobilya ve imalat sektörlerinin toparlanmada etkili olacağı öngörülüyor.

Sanayiciler Konfederasyonu (Conindustria) tarafından yapılan ankette ise imalat sektörünün 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 19 büyüyeceği, yıl sonunda ise bu rakamın yüzde 28'e çıkacağı bildirildi.

Ankete katılan 94 şirketten yüzde 59'u, ülkede ekonomik düzelmenin hissedildiğini aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçen haftaki açıklamasında, ekonomik toparlanmanın daha da güçlendirilmesi için özel sektörle diyaloğun açık olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Venezuela, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Venezuela'da bu yıl yüzde 5 ila yüzde 8 büyüme bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venezuela'da bu yıl yüzde 5 ila yüzde 8 büyüme bekleniyor - Son Dakika
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