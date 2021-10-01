Üye Girişi
Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak - Son Dakika

Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak

01.10.2021 13:41

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, para biriminden altı sıfır atıldı. Ülkede eskiden en büyük banknot 1 milyon bolivardı, şimdi ise 100 bolivar oldu.

Para birimi olarak "bolivar"ı kullanan Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni banknotlar piyasaya çıktı. Bugüne kadar basılan en yüksek banknot, değerinin dörtte birine denk gelen 1 milyon bolivardı. Yeni banknotların en yükseği olan 100 bolivar, 25 dolara yakın bir değere tekabül ediyor.

MUHASEBE HESAPLAMALARINI KOLAYLAŞTIRACAK

Bu değişiklik, hem nakit işlemlerini hem de muhasebe hesaplamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Venezuela Merkez Üniversitesinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörü Jose Guerra, "En önemli ve temel neden, ödeme sistemlerinin zaten çökmüş olması çünkü basamak sayısı ödeme sistemlerini ve matematiği uygulanamaz hale getiriyor." dedi.

Guerra, nakit para temininde yaşanan sıkıntılar sebebiyle çoğu işlemin elektronik olarak ve harcamaların yüzde 60'ından fazlasının ABD doları cinsinden yapıldığını söyledi.

2 LİTRELİK GAZOZ 8 MİLYON BOLİVARDAN FAZLAYDI

Eski sistemde 2 litrelik bir gazoz 8 milyon bolivardan fazlaya mal olabiliyordu ve bu, müşterilerin kalın bir kağıt tomarıyla ödeme yapmasını gerektiriyordu. Bankaların, müşterilerin günde en fazla 20 milyon bolivar, bazen de daha az nakit çekmesine izin vermesi sebebiyle nakit ödemelerde sıkıntılar yaşanıyordu.

Venezuela Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değişiklik para biriminin değerini etkilemeyecek. Bolivar "az ya da çok değerli olmayacak", sadece daha basit bir parasal ölçekte kullanımı kolaylaşacak. Bankalar, söz konusu değişikliğe ilişkin ayarlamaları yapmak için 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde operasyonları birkaç saat donduracaklarını belirtmişti.

Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak

Venezuela, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başladı 13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başladı Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış 13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı 13:11 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var

Son Dakika Haberleri
13:51 Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek
13:48 Çağın vebası olarak bilinen kanser aşısının Faz 2 denemelerine başladı
13:41 Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak
13:30 Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek Haaland ve Sörloth, sakatlıkları sebebiyle Türkiye - Norveç maçında forma giyemeyecek         
13:51
Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:31
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:57:24. #1.11#
SON DAKİKA: Venezuela, para biriminden altı sıfırı attı! Artık en yüksek para birimi 100 bolivar olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement