Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama

Verdiği sokak röportajında ekonomik koşulları ve çalışma şartlarını eleştiren Getir kuryesinin kullandığı ifadeler nedeniyle işten çıkarıldığı iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi.

"SOKAK RÖPORTAJI NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Çok sayıda kullanıcıdan gelen tepki yorumlarına rağmen sessizliğini uzun süre devam ettiren Getir, konuya ilişkin yazılı açıklamayı saat 10.49 itibarıyla resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Getir sistemindeki bir kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

"İŞ DİSİPLİNİYLE İLGİLİ BAŞKA SEBEPLER..."

Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1.5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. KVKK nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklamalarla ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine sunarız."