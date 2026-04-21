Vergi Çalıştayı 27 Nisan'da

21.04.2026 11:13
Öz Büro İş Sendikası vergi çalıştayı düzenleyecek, sonuç raporu çalışanların taleplerini ele alacak.

Öz Büro İş Sendikası, "Bordroda Adalet, Vergide Hakkaniyet" başlığıyla 27 Nisan'da vergi çalıştayı düzenleyecek.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ve vergi adaletinin konunun uzmanı akademisyenlerce ele alınacağı çalıştaya, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin de katılacak.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, çalıştayda çalışanların ücretlerinden kesilen verginin yüzde 15'e sabitlenmesi talebini gündeme getirecek.

Çalıştayın ardından hazırlanacak sonuç raporunun, çalışanların vergi mevzuatına yönelik taleplerine ışık tutması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
