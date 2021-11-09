Vergi kaçırana 8 yıla kadar hapis cezası

Sahte fatura düzenleyenler ile matrahı düşük göstererek devleti zarara uğratanlara ağır ceza geliyor. Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenleme ile defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar ile bunları tahrif edip gizleyenler 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, vergideki kayıt dışılığın en önemli sebeplerinden biri olan sahte fatura ve sahte belgelerle matrahın düşük gösterilmesi suçuna verilen hapis cezası artırılıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle ilgili taslakta, vergideki kayıt dışılığın önlenmesi için yeni bazı adımlar atılıyor. Kanun'un 'Kaçakçılık Suçları ve Cezaları' başlıklı 359'uncu maddesinde bir yandan mükellefler lehine değişiklikler yapılırken bir yandan da vergideki kayıp-kaçağa karşı tedbirler getiriliyor. Buna göre vergi kanunlarına göre tutulması gereken defter ve kayıtlarda, hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, bunları tahrif eden, gizleyen, yanıltıcı belge düzenleyenlere, kayıt ve belgeleri yok eden veya bunların yerine yenisini koyan, asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyip kullananlara verilen hapis cezası artırılıyor. Mevcut uygulamada, suçun türüne göre, 18 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Yeni düzenleme ile sahte fatura, sahte belge düzenleyerek vergi kaybına yol açanlara 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yeni düzenleme ile vergi kaçıranlara 5 yıl ile 8 yıl arasında bir ceza gelmesi bekleniyor

Uzlaşma yolu açık

Vergi kaçakçılığından dolayı mükelleflere kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin uzlaşma mekanizması da bazı değişikliklerle devam edecek. Buna göre borcunun yüzde 50'sini ödemeyi kabul edenin cezası yüzde 50 oranında indirilecek. AK Parti ekonomi kurmayları "Ancak uzlaşma mekanizmasının uygulanabilmesi için kişinin sahte belge düzenlemesine konu olan işlemler, vergiye tabi işlemlerin yüzde 20'sini geçemeyecek. Aksi durumda, bu kişilerde uzlaşmaya oturulmayacak. Vergide defter, kayıt ve belgelerde hile yapan veya sahte fatura düzenleyenler büyük oranda akaryakıt ve inşaat sektöründe. Mahkemelerle bu konuda binlerce dosya bekliyor. Vergideki kayıp-kaçağa sebep olacak şekilde sahte belge düzenleyenler ve geçmişte buna sık başvuranlardan artık bir önceki yılın brüt satışlarına bakılarak teminat istenecek" dedi.

E-Fatura limiti artıyor

Ayrıca, düzenleme ile şu anda 5 bin lira olan e-Fatura limiti 2 bin liraya düşürülecek. Böylece faturaların büyük bölümünün elektronik ortamda oluşturulması sağlanacak ve kayıt dışı belge düzenlenmesinin önüne geçilecek. - ANKARA