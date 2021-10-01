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Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı - Son Dakika

Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı

01.10.2021 16:10

AK Parti milletvekilleri, 860 bin esnafı ilgilendiren 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Çiftçiye vergi indirimi, cirosu 240 bin TL'nin altındaki küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlara vergi kolaylığı gibi düzenlemeler getiren teklif ile sosyal adaletin ve rekabet ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan teklifle; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Yaklaşık 860 bin civarında olan ve 'küçük esnaf' olarak ifade edilen mükellef grubunun, kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Cirosu 240 bin TL'nin altındaki küçük esnafa da vergi muafiyeti getiriliyor. Ayrıca düzenlemeyle; sosyal medya olarak da bilinen sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin bu uygulamalardan elde ettikleri kazançların belirli bir tutara kadar olan kısmı istisna kapsamına alınacak. Ve bunların elde ettikleri hasılatlar üzerinden tevkifat suretiyle vergilendirilmeleri sağlanacak. Yapılması öngörülen diğer bir değişiklikle de; çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Düzenleme ile geçici vergi beyannameleriyle ilgili de değişikliğe gidiliyor. Düzenlemenin devreye girmesiyle yılda 4 değil 3 kez beyanname verilecek.

DİJİTAL UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Son yıllarda bilişim dünyasında meydana gelen gelişmelere bağlı olarak vergi uygulamalarının elektronik ortama taşınması konusunda da düzenlemeye gidiliyor. Bu çerçevede; elektronik defter ve belge uygulamaları, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi uygulamaları, Elektronik Yoklama Sistemi, Elektronik Tebligat gibi birçok elektronik uygulama hayata geçirilerek mükelleflerin kullanımına sunulacak.

Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı

Türk Lirası, İnternet, AK Parti, Vergi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te yer aldı - Son Dakika
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