Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türksat 6A ile ilgili panel düzenlenecek

Ankara Bilim Üniversitesince düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında yarın Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili panel gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ATO Congresium'da düzenlenecek panelde, projenin yürütücüsü konumundaki paydaş kurumlar Türksat 6A'nın tanıtımını yapacak, firmaların projedeki misyonlarına ilişkin bilgi verecek.

Panelde, Türksat AŞ'nin yanı sıra TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve CTech firmalarından proje yöneticileri yer alacak.

Türksat 6A, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi olma özelliğini taşıyor.