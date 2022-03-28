Veriye dayalı sözleşme yönetim platformuna 200 bin dolarlık yatırım - Son Dakika
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Veriye dayalı sözleşme yönetim platformuna 200 bin dolarlık yatırım

28.03.2022 10:23
Veriye dayalı sözleşme yönetim platformuna 200 bin dolarlık yatırım

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi, veri odaklı sözleşme yönetim platformu JETLEXA'ya Bilişim Vadisi GSYF ile 200 bin dolar tohum yatırımı gerçekleştirdi.

Albaraka Türk iştiraki Albaraka Portföy Yönetimi, veri odaklı sözleşme yönetim platformu JETLEXA'ya Bilişim Vadisi GSYF ile 200 bin dolar tohum yatırımı gerçekleştirdi.

Şirketlerin sözleşme süreçlerini yöneten bir bulut hizmeti sunan veriye dayalı sözleşme yönetim platformu JETLEXA, APY Ventures'tan 200 bin dolar tohum yatırımı aldığını duyurdu. Bensu Aydın ve Emrullah Saruhan tarafından kurulan platform, veri odaklı sözleşme yaşam döngüsüyle çözümler sunarken, müşterilerine finans ve zaman tasarrufu sağlayarak itibarlı sözleşme yönetim süreci sunmayı amaçlıyor.

TÜM ARAÇLARLA ENTEGRA OLABİLEN BİR UYGULAMA

Yeni yatırımları hakkında konuşan Albaraka Portföy Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, "APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF ile şirketlerin hukuki süreçlerindeki en temel belge olan sözleşmelere odaklanmış ve bu alanda teknoloji geliştiren platformun tohum yatırımcısı olduk. Bu yatırımın JETLEXA'nın başta Türkiye ardından global operasyonlarına büyük bir adım getireceği inancındayız. Sadece maddi değil birçok alanda kendilerini destekleyecek olacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Farklı iş süreçlerine sahip şirketlerin taleplerine bağlı geliştirilen maliyetli uygulamaların hem entegrasyon hem de maliyet problemlerine yol açtığını aktaran Özer, "Bu sorunların çözümüne odaklanan platform, tüm birimler ve şirket yapıları için ortak bir adaptasyon sağlıyor. Birçok farklı araçla entegre çalışabilen uygulama bulut modelinde şirketlere çözüm sunuyor. Küçük, orta ve büyük şirketlere özel çözümler sunan uygulama bu anlamda sözleşme kullanan tüm kurumlara hizmet verebiliyor. Yalnızca 2021 yılında kurulan 111 binin üzerindeki şirkete bakıldığında çok geniş bir hedef kitleye hitap eden platformun ilk hedefi ise 5 bin şirkete entegre olmak. Platformun yurtdışında Ironcladapp, Contractbook gibi rakipleri bulunuyor. Rakiplerinden hızlı kurulum, uygun fiyatlandırma ve entegrasyon özellikleri konusunda farklılaşıyor" diye konuştu.


Veriye dayalı sözleşme yönetim platformuna 200 bin dolarlık yatırım
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Veriye dayalı sözleşme yönetim platformuna 200 bin dolarlık yatırım - Son Dakika


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