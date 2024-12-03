Vestel'den TÜV SÜD ile Stratejik İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel'den TÜV SÜD ile Stratejik İşbirliği

Vestel\'den TÜV SÜD ile Stratejik İşbirliği

Vestel, TÜV SÜD ile işbirliği yaparak test hizmetlerini uluslararası standartlara yükseltiyor.

03.12.2024 13:18
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Vestel, dünyanın önde gelen test ve sertifikasyon kuruluşlarından TÜV SÜD Product Service GmbH ile başlattığı stratejik işbirliğiyle, farklı sektörlerdeki firmalara yönelik test hizmetlerini bu kurumun küresel uzmanlığıyla birleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel oyuncu olma vizyonu kapsamında faaliyet gösterdiği alanlara yönelik uluslararası işbirliklerini artırmaya devam eden ve her yıl cirosunun yüzde 2'sini AR-GE faaliyetlerine ayıran Vestel, bu alanda 1800 kişiden oluşan ekibiyle teknoloji üretimindeki gücünü artırıyor.

Vestel, bu kapsamda teknik altyapısını, uluslararası alanda faaliyet gösteren güvenlik ve sertifikasyon kuruluşlarından TÜV SÜD Product Service GmbH'nin global uzmanlığı ile birleştirerek sektörde önemli bir referans noktası oluşturma kararı aldı.

Vestel; Vestel Elektronik DQA, CE Test ve Belgelendirme, Endüstriyel Uygulamalar Grup Müdürlüğü aracılığıyla imzaladığı "CARAT Anlaşması" kapsamında, bundan böyle ses, görüntü ve bilgi teknolojisi cihazlarının ürün güvenliği ve elektromanyetik uyumluluk testlerini TÜV SÜD Product Service GmbH adına kendi laboratuvarlarında gerçekleştirecek.

Sahip olduğu test altyapısı ve laboratuvarları ile Vestel, Türkiye'de TÜV SÜD Product Service GmbH ile bu anlaşmayı yapan ilk marka olarak test faaliyetleri anlamında uluslararası alanda önemli bir adım attı. Anlaşma kapsamında, tüm testler Vestel mühendisleri tarafından yapılırken, raporların sertifikaları TÜV SÜD Product Service GmbH kontrollerinin ardından yayımlanacak. Uluslararası standartlara dayalı sertifikalar, üçüncü taraf firmaların ürünlerini gümrüklerden geçirebilmelerini ve pazarda dolaşım hakkı kazanmalarını sağlayacak.

"Test hizmetleri alanında global standartlara ulaşmamıza sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Elektronik Genel Müdürü Ender Yüksel, TÜV SÜD Product Service GmbH gibi dünya çapında tanınmış bir test kuruluşuyla işbirliği yapmanın, Vestel'in test hizmetleri alanında küresel standartlara ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Bu anlaşmanın, Vestel'in yetkinliklerini daha ileriye taşıyacak stratejik bir adım olduğundan bahseden Yüksel, "Bundan böyle, test faaliyetleri konusunda dünya standartlarında hizmet sunmanın yanı sıra sahip olduğumuz test altyapısını değerlendirerek ek gelir elde edeceğiz. Önümüzdeki dönemde test hizmetlerimizi uluslararası pazarlara açmayı hedefliyoruz. Böylece Vestel, yalnızca üretim ve teknoloji alanında değil, test ve sertifikasyon hizmetlerinde de iddiasını ortaya koyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı test, belgelendirme ve denetim hizmetleri portföyü aracılığıyla hizmet veren TÜV SÜD Product Service GmbH, 1865'ten itibaren emniyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik çözümleri için güvenilir bir ortaklık sunuyor. Kurum; insanları, çevreyi ve varlıkları teknolojiyle ilgili risklerden koruyarak ilerlemeyi ve ekonomiye değer katmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Vestel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel'den TÜV SÜD ile Stratejik İşbirliği - Son Dakika

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