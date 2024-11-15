Vestel\'e SBTi Onayı: 2030 Emisyon Hedefleri Belirlendi

Ekonomi

Dünya çapında şirketlerin ve finans kuruluşlarının sera gazı emisyonlarını belirlemelerine olanak tanıyan standartlar geliştiren Bilime Dayalı Hedefler girişimi, Vestel'in 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefine ulaşmak amacıyla verdiği taahhütleri onayladı.

Vestel'in, 2030 yılına kadar taahhüt ettiği karbon emisyonları azaltım hedefleri Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Bugün dünya çapında üç bine yakın şirket ve finans kuruluşunun iklim kriziyle mücadelede sera gazı emisyonlarını belirlemelerine olanak tanıyan standartlar, araçlar ve kılavuzlar geliştiren girişim, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin kapsam 1-2 ve 3'e yönelik karbon emisyonları azaltım hedeflerine onay verdi.

Şirketin, karbonsuzlaşma yol haritasını ve bu kapsamdaki yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca şirketin sürdürülebilir bir dünya için çalışmayı ve çevre üzerindeki etkisini azaltan teknolojileriyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu üstlenmeyi de sürdüreceği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre; Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, 2021 yılı baz alınarak 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2'de sera gazı emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltmayı, kapsam 3'te ise satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonları aynı dönemde yüzde 25 azaltmayı taahhüt ediyor. - İSTANBUL