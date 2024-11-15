Vestel'in Karbon Hedefleri SBTi'den Onay Aldı

Ekonomi

Vestel'in, 2030'a kadar taahhüt ettiği karbon emisyonları azaltım hedefleri Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında üç bine yakın şirket ve finans kuruluşunun iklim kriziyle mücadelesinde sera gazı emisyonlarını belirlemelerine olanak tanıyan standart, araç ve kılavuz geliştiren SBTi, Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerinin kapsam 1, 2 ve 3'e yönelik karbon emisyonları azaltım hedeflerine onay verdi.

Karbon emisyonları azaltım hedefleri onaylanan Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketleri, karbonsuzlaşma yol haritasını ve yatırımlarını hayata geçirmeye başlayacak.

Vestel, SBTi'den aldığı onayla, sürdürülebilirlik taahhütlerinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunun ve çevresel sorumluluğu sahiplendiğinin bir kez daha altını çiziyor.

Şirket, bu sayede net sıfır emisyon hedefine ulaşmaya bir adım daha yaklaşarak karbonsuzlaşma yol haritasını ve bu kapsamdaki yatırımlarını hayata geçirmeye devam edecek.

Vestel, bu başarıdan aldığı güçle sürdürülebilir bir dünya için çalışmayı ve çevre üzerindeki etkisini azaltan teknolojileriyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu üstlenmeyi de sürdürecek.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, 2021 yılı baz alınarak 2030'a kadar kapsam 1 ve 2'de sera gazı emisyonlarını yüzde 42 azaltmayı, kapsam 3'te ise satılan ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonları aynı dönemde yüzde 25 azaltmayı taahhüt ediyor.