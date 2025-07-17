Vestel Mobilite, İtalya'da Şarj İstasyonu Hizmet Ağı Kuruyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel Mobilite, İtalya'da Şarj İstasyonu Hizmet Ağı Kuruyor

17.07.2025 12:33
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Vestel Mobilite, Diebold Nixdorf ile İtalya'daki 120 şarj istasyonunun bakımını üstleniyor.

Vestel Mobilite, Avrupa'daki hizmet ağını genişletme hedefi doğrultusunda, İtalya'da kurulu EVC-DC serisi elektrikli araç şarj istasyonlarının servis ve bakım hizmetleri için Diebold Nixdorf şirketiyle stratejik işbirliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Diebold Nixdorf, İtalya'daki 120 şarj istasyonunun bakım ve servis operasyonlarını yürütecek.

Avrupa genelinde elektrikli araç şarj altyapısında önemli bir konumda bulunan Vestel Mobilite, bu anlaşmayla servis hizmetlerindeki güvenilirliğini artırmayı hedefliyor. Anlaşma sayesinde, kurulu şarj çözümlerinin daha erişilebilir hale getirilerek müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Diebold Nixdorf, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde faaliyet gösteriyor. Anlaşma kapsamında, Vestel Mobilite'nin İtalya'daki 120 adet EVC-DC şarj istasyonuna ilişkin bakım ve servis süreçlerinde sektördeki iyi uygulamalar devreye alınacak. Ortaklık, sürdürülebilir mobilite hedeflerine katkı sunarken, şarj altyapısının verimliliğini ve sürekliliğini artıracak.

Vestel Mobilite, yakın dönemde Zorlu Enerji'nin ortağı olduğu Electrip şirketiyle yaptığı işbirliği kapsamında İtalya'da yeni nesil şarj merkezlerini hizmete almıştı. 180 kilovat ve 400 kilovat güç çıkışına sahip bu istasyonlar, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına göre optimize edilerek, Avrupa'da kullanılan en verimli çözümler arasında yer alıyor.

Vestel Mobilite'nin Avrupa'daki elektrikli araç şarj altyapısındaki yetkinliği daha da ileriye taşınacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, elektrikli araç ekosisteminde yalnızca üstün teknolojiye sahip şarj istasyonları geliştirmek değil, aynı zamanda bu istasyonların sürekliliğini sağlamanın da önemli olduğunu belirtti.

Yüksel, "Bu kapsamda Diebold Nixdorf ile kurduğumuz ortaklık, İtalya'daki mevcut şarj altyapımızın etkinliğini ve verimliliğini maksimize ederken, elektrikli araç sürücülerine her zaman en iyi deneyimi sunmamıza olanak tanıyacak. Bu işbirliğini, gelecekte daha geniş bir hizmet ağına yaymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diebold Nixdorf EVC Global Başkanı Kenneth Sverker Nilsson da bu işbirliğiyle Vestel Mobilite'nin Avrupa'daki elektrikli araç şarj altyapısındaki yetkinliğini daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Nilsson, "Dünya genelinde binlerce servis teknisyenimiz, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren sahalarımız ve beş binin üzerindeki depo lokasyonumuz sayesinde, müşterilerimizin en zorlu hizmet seviyesi anlaşmalarını karşılayabiliyor ve en güncel endüstri standartlarını karşılayan güvenilir şarj altyapısına katkı sunabiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, İtalya, Vestel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel Mobilite, İtalya'da Şarj İstasyonu Hizmet Ağı Kuruyor - Son Dakika

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