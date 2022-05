Vestel Retro Serisi'ne özel reklam filmi yayınlandı - Son Dakika

Vestel, Retro Serisi'ne özel yeni bir reklam filmi yayınladı. Reklam filmi sadece gözlere değil, duyulara da hitap ediyor.

Vestel, beyaz eşyaya farklı bir bakış getirdiği Retro Serisi'ne özel yeni bir reklam filmi yayınladı. Renkli, keyifli, havalı ve farklı Retro Serisi, geçmişten alınan ilham ile geleceğe atılmış bir adım. Hayatı kolaylaştıran teknolojisini zamansız tasarımlarıyla harmanlayan markanın Retro Serisi tarz olmayı lüks olmaktan çıkarıp, evlere yenilik getiriyor.

Verilen bilgiye göre, her şeyin çok hızlı tüketildiği ve çabucak eskidiği günümüzde gelip geçici bir akım olmanın çok ötesinde olan Retro Serisi'nin yeni reklam filmi izleyiciyle buluşuyor. 14 farklı dekorun kurulduğu, 98 Vestel ürününün kullanıldığı filmde kamera onlarca farklı ev, mekan ve yaşam arasında dolaşarak, bu özel serinin her tarza hitap eden yönüne vurgu yapıyor. Hazırlık süreci bir ay süren, çekimleri 6 günde tamamlanan film, Vestel Retro Serisi'ne uyumlu olacak şekilde farklı çekim teknikleri barındırıyor. Drone çekimleriyle retro etkisinin tüm şehri sardığını gösteren sahnelere, her detayı ikonik bir tarz ile zenginleştirilmiş sahneler eşlik ediyor ve retro tarzı günümüz dünyasına eklemleniyor.

Her bir planın Vestel Retro Serisi'nden ilham alınarak hazırlandığı, 3D'lerinin bir bölümünün İngiltere'de tamamlandığı filme, ünlü ressam Pınar Birim'in yanı sıra 30 oyuncu, 15 yardımcı oyuncu ve 100 kişilik teknik ekip eşlik etti. - İSTANBUL