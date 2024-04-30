Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kan gölüne dönen Gazze'de İsrail ordusuna karşı savaşan Hamas için "terör örgütü" yorumu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın' mesajı vermiştir" dedi.

30.04.2024 11:05  Güncelleme: 11:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırının bir terör eylemi olduğunu belirtmiş ve "Hamas bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu'nun sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında söz konusu ifadelere değindi.

"NEDEN 3 MAYMUNU OYNUYORSUNUZ?"

Bahçeli, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir" dedi.

"TÜRKİYE SEÇİMSİZ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAK"

Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

"ÜÇ BELEDİYE ALMAK İÇİN..."

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır."

Bahçeli\'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu\'na sert tepki

Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu, İsrail, Gazze, MHP, Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den 'Hamas bir terör örgütüdür' diyen İmamoğlu'na sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman Koca: hamas gidip o gün 1000kişiyi öldürmeseydi..bugün 34 bin kişi hayattaydı 117 93 Yanıtla
    Bu Kim: hergün onlarca kişi öldülüp tutaklaniyor haberin varmi onlarin yerine kendini koy 5 7
  • Osman Gazi: Onun kabahati değilki onu seçenlerin kabahati, Hiç birsey olmasa bile orada hiçbir suçu yokken ölenlerin vebali boyunlarınadır. Senin devletine topraklarına el koyana işgal edene gül atıldığı nerede görülmüş, adamlar keyfe kedermi topraklarını savunuyor. Toprağını savunan nasıl örgüt olur. Orası onların, satmıyor ve kimseye vermiyor.Nasil zorla tapusu elindeyken derdest edilir ve buna destek olunur. Hiç mi Allah korkusu yok Hiç mi ahlak olmaz insanda. Azıcık insanın yüzü kızarır. 43 32 Yanıtla
  • eyup yamak: Aksa operasyonu başlamadan önce de İsrail zulümlerine devam ediyordu.İsrail bir terör devletidir.Her sene ramazanda ve diğer zamanlarda katliam yapıyor. Hamas işgale karşı ve Mescidi aksa için canını feda eden mücahitler topluluğudur. ve Ümmetin onurunu koruyor.Mescidi Aksa bizim için torak meselesi değil İman meselesidir.Müslümanım diyen herkes bu dava sahip çıkmak zorundadır. 41 17 Yanıtla
  • Ümit Aydın: Sayın Bahçeli, Sayın Büyüğümüz, vicdanlı, vatansever ve biraz mantıklı düşünen her Müslüman Türk sonuna kadar arkanızdadır. Herkes kimin kim olduğunu çok iyi biliyor. 25 23 Yanıtla
  • Sabri Manisalı: İçin geçmiş yürüyecek halin yok hala oradasın ne güzel meslek.. 21 16 Yanıtla
  • Serkan Basar: sen parüştle masum insanların üstüne in tara ve kaçır eeeee nasıl olacak bu işler ? 11 18 Yanıtla
    Salih Akinci: Sen de masum insanların üstüne , uçaklarla çök , fosfor bombası at. Öyle diyor arkadaş. 3 2
  • Ender seker: Bitirdin be mhp yi kime ne faydan oldu şimdiye kadar 17 10 Yanıtla
    Emir Kozcu: Ak partiye 1 1
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