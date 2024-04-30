Bahçeli\'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu\'na sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırının bir terör eylemi olduğunu belirtmiş ve "Hamas bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu'nun sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında söz konusu ifadelere değindi.
Bahçeli, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir" dedi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz.
Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.
Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.
Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.
PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.
Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.
Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.
Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır."
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den 'Hamas bir terör örgütüdür' diyen İmamoğlu'na sert tepki - Son Dakika
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