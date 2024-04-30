Bahçeli\'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu\'na sert tepki

Politika

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International'a verdiği röportajda 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırının bir terör eylemi olduğunu belirtmiş ve "Hamas bir terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

İmamoğlu'nun sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün partisinin grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında söz konusu ifadelere değindi.

"NEDEN 3 MAYMUNU OYNUYORSUNUZ?"

Bahçeli, "PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine 'Alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir" dedi.

"TÜRKİYE SEÇİMSİZ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR"

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Türkiye seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Ahlaki tutarlılığın vatansever duruşun müstesna markası olan Cumhur İttifakı siyasi istikrarın kökleşmesinde muazzam bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı Türk devrinin serdengeçti yüreğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan çevrelerin asıl korkusu uyuyan devin ayağa kalkmasıdır. Doğum sancılı olsa da doğan kudret lider ülke Türkiye'dir.

"NETANYAHU LAHEY'DE YARGILANACAK"

Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey'de yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

"ÜÇ BELEDİYE ALMAK İÇİN..."

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mahkum değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız yalan ile yol alınmayacağını çok iyi biliriz. İsrail'in safına geçip kabineyi yaylım ateşine tutan müflisleri önce millete sonra Allah'a havale ederiz.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye Başkanı'na alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören Kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır."