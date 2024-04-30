Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''2026 yılı itibariyle Formula 1 yarışlarının Türkiye getirmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak.'' dedi.

30.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:36
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, 2026 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağını duyurdu. Bakan Ersoy, kontratlama sürecinin başlayacağını söyledi.

"KONTRATLAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, "İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, "Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içerde bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor." dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: bütçeden ne kadar para çıkacak geri getirmek için ?? formula hayatta türkiye takvimini koymaz yarış programına 1 4 Yanıtla
    EBRAR AKYÜZ: dostum devlet bütçesinden bahsediiyoruz babanın emekli maaşı dedeğil sen bitçenden 2-3 milyar harcarsın ama onun sana getirisi hem uzun vadede hemde kısa vadede katlar böyle düşün 1 0
  • EBRAR AKYÜZ: abi çok geç kalındı yani olmaması saçma biz park istanbulun insiyatifine mi kaldık istanbulda onlarca yer var devlet yapsın parkurunu kültür bakanlığı yada spor bakanlığıda anlaşma yapsın yarışları alalım moto gp bile alına bilir yani ondan sonrada istanbul park sahipleri bisiklet sürsünler abi pistlerinde 0 0 Yanıtla

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