Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı

Bir süredir meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu Buse Meral, röportaj esnasında peş peşe gelen sorulardan dolayı ilişkisini ilan etmek zorunda kaldı. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen oyuncu, mutlu olduğunu ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi.

30.04.2024 10:51  Güncelleme: 11:01
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Gaddar dizisinde rol alan Buse Meral, bir süredir oyuncu Aras Bulut İynemli ile aşk yaşıyor. Yeni filmi Cadı için röportaj veren Meral, gelen sorular üzerine ilişkisi hakkında konuştu.

"HER ŞEY KEYİFLİ, MUTLUYUM"

Cadı filmindeki rol arkadaşı Furkan Andıç ile gazeteci Birsen Altuntaş'a röportaj veren Buse Meral, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an… Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.

Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı

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Son Dakika Magazin Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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