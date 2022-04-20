Veteriner hekimlerden "hayvanların düzenli aşılanması" uyarısı - Son Dakika
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Veteriner hekimlerden "hayvanların düzenli aşılanması" uyarısı

20.04.2022 09:49
Veteriner hekimlerden "hayvanların düzenli aşılanması" uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, düzenli yapılan aşılarla olası salgınların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum ancak aşılamayla oluşturulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, düzenli yapılan aşılarla olası salgınların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirterek, "Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum ancak aşılamayla oluşturulur." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, hayvanların ve dolayısıyla insanların sağlığının korunmasında aşıların oynadığı hayati role ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 20 Nisan'ın "Dünya Hayvanları Aşılama Günü" olarak kutlandığını bildirdi.

Düzenli yapılan aşılarla olası salgınların önüne geçmenin mümkün olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Şap, şarbon, brusella, sığır vebası gibi hayvanlarda görülen, hayvandan hayvana bulaşan, ulusal ve uluslararası ticareti ve ekonomiyi etkileyen hastalıklara karşı mücadelede en önemli konu koruyucu hekimlik uygulamalarıdır. Korunma tedaviden hem daha etkili hem de daha ekonomiktir. Hastalıklara karşı daha az bütçelerle önlem alınabilirken tedavi için büyük bütçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kovid-19 salgınıyla dünya bunu derinden yaşamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Önceliğin hastalığı tedavi değil, hastalığın çıkmasına mani olmak olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, bu yaklaşımın uluslararası kabulle ülkesel ve küresel bir strateji olarak ele alınmasının önem taşıdığının altını çizdi.

Eroğlu, aşılamanın, koruyucu veteriner hekimlikte vazgeçilmez bir araç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aşılama, hayvan sağlığı ve refahının yönetiminde önemli rol oynar. Aşılar sadece hayvanların sağlığını korumak için değildir, onları aşılamakla kendi sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Hastalık önleme, diğer hayvanlara veya insanlara bulaşmaya karşı koruma sağlar, bulaşıcı bakteriyel hastalık oluşumunu azaltarak antibiyotikler gibi değerli kaynakların korunmasına yardımcı olabilir ve çiftlik hayvanları söz konusu olduğunda insanları gıda kaynaklı hastalıklara karşı korumada etkilidir. Geniş çaplı uygulanan etkili aşılama programları, hayvanların hastalanmasını engelleyerek antibiyotiğe duyulan ihtiyacı azaltacak ve küresel sorun olan antibiyotik direncinin oluşma riskini de azaltmaya yardımcı olacaktır."

Eroğlu, aşılama yapılmaması durumunda hayvan yetiştiricilerinin gelirlerinin de önemli ölçüde düşebileceğini bildirdi.

Korunmanın ilk basamağında yer alan aşılamanın, daha az maliyetli ve etkili bir sağlık yatırımı olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Hayvanları bulaşıcı hastalıklara karşı korumanın etkin ve güvenli yolu aşılamadır. 'Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sağlıklı toplum' ancak aşılamayla oluşturulur. Dünya Hayvanları Aşılama Günü'nün daha sağlıklı bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ali Eroğlu, Veteriner, Nisan, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Veteriner hekimlerden 'hayvanların düzenli aşılanması' uyarısı - Son Dakika


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