Doğudan batıya hayvan hareketlerinin kontrolü için veteriner yol kontrol istasyonları hizmete alınıyor

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 8 ilde hizmete alacakları veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla hayvan hareketleri izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin sağlanacağını bildirdi.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu bildirdi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, hayvansal üretimimizi olumsuz etkileyen bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkinin Erzurum'da faaliyet gösterdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"İkincisi Elazığ'da gelecek ayın başında faaliyete geçecek. Bu istasyonlarımızın toplam sayısı 8 olacak. Bu yıl içinde hepsi faaliyete geçecek. Hayvansal üretimimizde kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla açıkladığımız Hayvancılık Yol Harita'mızda da belirttiğimiz üzere, denetim istasyonlarımızda bir yandan hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlarken diğer yandan üreticilerimizi ve hayvanların nakliyesini gerçekleştiren firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yürüttüğümüz aşılama çalışmalarıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla yerinde mücadele ederek hayvansal üretimimizde verimliliği ve kaliteyi en üst seviyelere çıkarma hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz."

7/24 denetim yapılacak

Yumaklı, bu istasyonlarda tüm alanların 7 gün 24 saat kontrol-denetim yapılacak şekilde ışıklandırıldığını ve gece görüş özelliği olan kameralarla 24 saat izlendiğini ifade etti.

Burada görevli veterinerlerin canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Denetimlerde, veteriner sağlık raporlarıyla hayvanların kulak küpeleri, sağlık durumları kontrol ediliyor. Sorun tespit edilen hayvanlar yine ayrıca kontrolden geçiriliyor. Kontrol ve muayenede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanıyor. Araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda sevkine izin verilmiyor ve karantina tedbirleri uygulanıyor."

Yumaklı, yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum'daki istasyonda bugüne kadar 2 bin 178 aracın kontrol edildiğini ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendiğini bildirdi.

Hayvansal üretimi güvence altına almak için kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yumaklı, "Bu istasyonlar, Kurban Bayramı'nda da önemli bir işlevi yerine getirecek. Yetiştiricilerle nakliyecilik yapan işletmeler, kurallara uysun ve kontrol görevi yapan personele yardımcı olsun." ifadesini kullandı.