Doğudan batıya hayvan hareketlerinin kontrolü için veteriner yol kontrol istasyonları hizmete alınıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 8 ilde hizmete alacakları veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla hayvan hareketleri izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin sağlanacağını bildirdi.
Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu bildirdi.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, "Özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, hayvansal üretimimizi olumsuz etkileyen bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.
Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkinin Erzurum'da faaliyet gösterdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"İkincisi Elazığ'da gelecek ayın başında faaliyete geçecek. Bu istasyonlarımızın toplam sayısı 8 olacak. Bu yıl içinde hepsi faaliyete geçecek. Hayvansal üretimimizde kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla açıkladığımız Hayvancılık Yol Harita'mızda da belirttiğimiz üzere, denetim istasyonlarımızda bir yandan hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlarken diğer yandan üreticilerimizi ve hayvanların nakliyesini gerçekleştiren firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yürüttüğümüz aşılama çalışmalarıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla yerinde mücadele ederek hayvansal üretimimizde verimliliği ve kaliteyi en üst seviyelere çıkarma hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz."
7/24 denetim yapılacak
Yumaklı, bu istasyonlarda tüm alanların 7 gün 24 saat kontrol-denetim yapılacak şekilde ışıklandırıldığını ve gece görüş özelliği olan kameralarla 24 saat izlendiğini ifade etti.
Burada görevli veterinerlerin canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Denetimlerde, veteriner sağlık raporlarıyla hayvanların kulak küpeleri, sağlık durumları kontrol ediliyor. Sorun tespit edilen hayvanlar yine ayrıca kontrolden geçiriliyor. Kontrol ve muayenede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanıyor. Araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda sevkine izin verilmiyor ve karantina tedbirleri uygulanıyor."
Yumaklı, yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum'daki istasyonda bugüne kadar 2 bin 178 aracın kontrol edildiğini ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendiğini bildirdi.
Hayvansal üretimi güvence altına almak için kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yumaklı, "Bu istasyonlar, Kurban Bayramı'nda da önemli bir işlevi yerine getirecek. Yetiştiricilerle nakliyecilik yapan işletmeler, kurallara uysun ve kontrol görevi yapan personele yardımcı olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Doğudan batıya hayvan hareketlerinin kontrolü için veteriner yol kontrol istasyonları hizmete alınıyor - Son Dakika
Aydın, Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Son verilere göre, Aydın'da toplamda 95 bin ton olan çilek üretiminin 12,5 bin tonu taze çilek olarak yurtdışına ihraç ediliyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, çilek üretimi ve pazarlaması hakkında bilgi almak için Atça Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.
Tarımın kalbi Sivas'ta, toplamda 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan imkanları sunan bir iş ilanına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor. Çobanlık mesleği, nitelikli iş gücünün azalması, endüstriyelleşmenin yaygınlaşması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte tercih edilmeyen meslekler arasında yer alıyor. Bu durum, tarım sektöründe işçi bulma sorununu da beraberinde getiriyor.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin tarımsal üretim verilerine göre çeltikte olduğu gibi ayçiçeği üretiminde de ilk sırada yer aldığını belirtti. Trakya topraklarının mümbit olması ve bilinçli tarım uygulamalarıyla Edirne'nin tarım potansiyelinin arttığı vurgulandı. Kentte gerçekleştirilen sulama projeleriyle tarımsal üretim hacminin daha da artacağı ifade edildi.
Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu ve ekonomik olarak mutlu olmadıklarını ifade etti. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta yaşayan emekli vatandaşlar, maaşlarının artan yaşam maliyetlerini karşılamaya yetmediğini belirtti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli vatandaş Mehmet Parlar, emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu belirterek, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini ifade etti. Parlar, dışarıda yemek yememek, sınırlı bir şekilde beslenmek ve sosyal hayatının olmaması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yerel seçim ve bayram için bilet alan vatandaşlar, fiyatlardan şikayet etti. Emekli Makbule Yürekli, 'Mecburiyetten bilet aldım yoksa bu fiyata gitmem imkansız. Gidiş biletimi 900 liraya aldım. Çok pahalı' dedi. AŞTİ'te yerel seçim için memleketlerine giden ya da bayram için bilet alan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun yetiştiriciliği için aile çobanı arayan Niyazi Mit, sunduğu yüksek maaş, barınma ve diğer imkanlara rağmen çoban bulmakta zorluk yaşıyor. Tarım sektöründe nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte çobanlık mesleği genç nesiller tarafından tercih edilmiyor. Mit, sosyal medya üzerinden yaptığı ilanla çoban arayışını sürdürüyor ancak işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtiyor.
Ankara'da pazara giden vatandaşlar, meyve sebze fiyatlarının pahalılığından dert yanarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, alım güçlerinin düştüğünü ve eskiden alacakları miktarın yarıya düştüğünü belirtti. Emekli maaşlarının yetmediğini ifade eden vatandaşlar, hükümetin denetim eksikliği ve seçime odaklanmasını eleştirdi. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların artışının seçim sonrasında daha da yükseleceğini düşündüklerini dile getirdi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 50-60 milyar TL ciro beklendiğini açıkladı. Esnafın bayram alışverişleri ile piyasanın canlanmasını dört gözle beklediğini belirten Palandöken, her bütçeye uygun ürünlerin esnafta bulunduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?