Vezirköprü’de üreticilere ORKÖY’den 7 milyon TL’yi aşan destek - Son Dakika
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Vezirköprü’de üreticilere ORKÖY’den 7 milyon TL’yi aşan destek

Vezirköprü’de üreticilere ORKÖY’den 7 milyon TL’yi aşan destek
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 7 milyon TL'yi aşan kredi ve hibe desteği verildi. Törende 15 tambur, 1 traktör ve 4 süt sığırcılığı projesi hak sahiplerine teslim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman köylülerine yönelik ORKÖY destekleri kapsamında 7 milyon TL'yi aşan kredi ve hibe desteği verildi. Düzenlenen törenle 15 tambur, 1 traktör ve 4 süt sığırcılığı projesi sahiplerine teslim edildi.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen destek teslim törenine Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, ORKÖY Şube Müdürü Emin Pehlivan, Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak ve desteklerden yararlanan vatandaşlar katıldı.

7 milyon TL'yi aşan destek

ORKÖY kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla orman köylülerinin üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve ekonomik imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında traktör, tomruk çekme vinci ve süt sığırcılığı projeleri için destek sağlanırken, hak sahiplerine toplam 15 tambur, 1 traktör ve 4 süt sığırcılığı desteği teslim edildi.

Üretime katkı sağlayacak

Verilen desteklerin özellikle ormancılık ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Projeler sayesinde orman köylülerinin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Törende yapılan değerlendirmelerde, ORKÖY desteklerinin orman köylülerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Vezirköprü, Ekonomi, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vezirköprü’de üreticilere ORKÖY’den 7 milyon TL’yi aşan destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vezirköprü’de üreticilere ORKÖY’den 7 milyon TL’yi aşan destek - Son Dakika
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