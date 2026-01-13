Vezirköprü Karma OSB'nin 2026 yol haritası - Son Dakika
Ekonomi

Vezirköprü Karma OSB'nin 2026 yol haritası

13.01.2026 18:34  Güncelleme: 18:37
Samsun Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, altyapı yatırımları ve 2026 yılı bütçesi gibi konular görüşüldü. Toplantıda, hassas sıcak dövme uygulama merkezi ve arsa tahsis prensipleri de değerlendirildi.

Samsun Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'de devam eden altyapı yatırımlarından 2026 yılına yönelik bütçe ve arsa politikalarına kadar birçok kritik başlık ele alındı.

Toplantıda yol, altyapı, enerji nakil hatları ve su hattı yapım çalışmalarında gelinen son aşama hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ayrıca 2026 yılı tahmini bütçesi ile yönetim aidatları ve hizmet karşılıkları yeniden değerlendirilirken, gelecek yıl yapılacak arsa satış ve tahsislerine ilişkin prensip ve usuller de gündeme alındı.

Vezirköprü Karma OSB'de kurulması planlanan küçük imalat ve tamirat alanı ile sanayiye katma değer sağlaması hedeflenen Hassas Sıcak Dövme Uygulama Merkezi'nin fizibilite ve uygulama projeleri de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Uygulama merkezi için Yeni OSB bünyesinde kurulacak şirkete ortaklık konuları da görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İlkadım Kaymakamı ve YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Yeni OSB Müdürü Oğuz Keleş, Vezirköprü Karma OSB Müdürü Orhan Ceylan ile müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Vezirköprü, Ekonomi, Samsun, OSB, Son Dakika

