VİOP'ta Ağustos Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VİOP'ta Ağustos Kontratı Yükselişle Başladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30 ağustos vadeli kontrat açılışta %0,73 artışla 15.523 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,73 yükselişle 15.523,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,23 azalışla 15.410,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.429,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,73 artarak 15.523,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Ağustos Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arjantin’de kar fırtınası: 100’den fazla turist mahsur kaldı Arjantin'de kar fırtınası: 100'den fazla turist mahsur kaldı
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
2 çocuk babasıydı Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi 2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu Dehşet anları anbean kamerada Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu! Dehşet anları anbean kamerada
Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor Tarih verildi: Binance tahmin piyasaları için ilk adımı atıyor

10:08
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü Her saniyesi kan donduruyor
Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
09:21
Bugün son gün Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak
09:03
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra “kızım 17 yaşında“ diyerek şantaj yaptı
Önce müstehcen fotoğraf istedi, sonra "kızım 17 yaşında" diyerek şantaj yaptı
08:56
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 10:40:25. #7.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta Ağustos Kontratı Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.