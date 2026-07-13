VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,64 düşüşle 17.135,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,39 artışla 17.245,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.262,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,64 azalışla 17.135,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak mayıs ayı Ödemeler Dengesi verileri takip edilecek.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.