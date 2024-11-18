VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı

BIST 30 endeks kontratı, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.

18.11.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 10.722,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 0,9 azalışla 10.743,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.722,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 Düşüşle Başladı - Son Dakika

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