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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 8.922,50 puandan başladı. Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 8.922,50 seviyesinden işlem gördü. Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başlandığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

VİOP\'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı
22.01.2024 - 09:29,
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 8.922,50 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 8.922,50 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 8.953,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.946,50 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başlandığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat düşüşle başladı - Son Dakika
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